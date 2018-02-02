‘Fransa Cezayir’in hesabını versin’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’ın “Afrin operasyonu işgale dönüşmemeli” şeklindekti ifadesiyle ilgili, “Maalesef bu Avrupalıların şöyle bir ikiyüzlülüğü var, bunu genel söylüyorum, yüzümüze karşı konuştukları zaman ‘haklısınız tabii, meşru müdafaa hakkınız, güvenliğiniz önemli’, sonra arkadan böyle değişik konuşmalar yapıyorlar. Biz Fransa değiliz, gidip Cezayir’i işgal eden... Biz Fransa değiliz, Mağrip ülkelerini veya Afrika’daki Fransa’nın yaptıkları ortada. Bunların hepsini biliyoruz” dedi.



İkiyüzlülük yapmasınlar



AK Parti Genel Merkezi önünde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, şunları dile getirdi: “Afrin operasyonuyla ilgili Fransa ya da başka hiçbir ülke bize ders veremez. Bu operasyonun amacının ne olduğunu çok iyi biliyorlar, kendilerine de net bir şekilde anlattık, bilgi de verdik. Maalesef bu Avrupalıların şöyle bir ikiyüzlülüğü var. Yüzümüze karşı konuştukları zaman ‘haklısınız tabii, meşru müdafaa hakkınız, güvenliğiniz önemli.’ Sonra arkadan böyle değişik konuşmalar yapıyorlar. Bu operasyonun amacı da oradaki Arap, Türkmen, Kürt yani Suriyeli kardeşlerimize yönelik değildir, Suriye’nin topraklarını teröristlerden temizlemeye yöneliktir. Aynı şekilde bize yönelik bir tehdidi yok etmeye yöneliktir. Bir taraftan ‘haklısınız’ deyip de diğer taraftan değişik yöntemlerle bazen sivilleri hatırlatarak, bazen ‘işgale dönüşmesin’ diyerekten Türkiye’ye uyarıda bulunmasınlar, ikiyüzlülük yapmasınlar. Hatırlatmada bulunmalarını bile hakaret sayarız. Çünkü biz meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz.”



URAL’I RUSYA’DAN İSTEDİK



Çavuşoğlu, 2013 yılında Hatay/Reyhanlı’da 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının sanığı terörist Mihraç Ural’ın Soçi Kongresi’ne katılmasına ilişkin de, “Bu şahsın bir an önce tutuklanıp, Türkiye’ye iade edilmesini istedik. Bir teröristin bizimle işbirliği yapan bir ülkede bu şekilde kolayca gelip gösteri yapmasının mümkün olmaması gerekiyor. Ama şimdi Rusya, bizzat Putin de ilgileniyor. Bu konuda Rusya çalışmaları yapıp bize dönecektir. Soçi Zirvesi başlangıçta bazı sorunlar ya da aksaklıklar olsa da her anlamda başarılı bir zirve oldu” dedi.