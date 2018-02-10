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Fransa bölünmeye mi gidiyor? Bağımsızlık resti çektiler

Fransa'nın Akdeniz'deki adası Korsika'da bağımsızlık mücadelesi içinde olan partiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ziyareti sırasında yaptığı açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirterek, Korsika halkının karar vereceği bağımsızlığa yönelik yeni bir dönemin başladığını açıkladı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 20:58
Fransa bölünmeye mi gidiyor? Bağımsızlık resti çektiler

Fransa’da Ayrılıkçı "Corsica Libera" ve "Core in Fronte" partileri basın açıklaması yaparak Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un salı ve çarşamba günleri adaya düzenlediği ziyareti değerlendirdi.

Corsica Libera tarafından Bastia kentinde Macron'un konuşmasını gerçekleştirdiği Alb'Oru Kültür Merkezi önünde yapılan açıklamada, Fransa yönetiminin "yeni sömürgeci" bir tavırla Korsika halkını aşağıladığı, nefretçi ve kışkırtıcı bir tutum sergilediği savunuldu.

Açıklamada, Macron'un ziyareti sırasında Korsika bayrağının kaldırılmasına tepki gösterilerek, "Bizim ne bir halk ne de bir ulus olduğumuz ve demokrasi ile sandıktan çıkan sonucun Korsikalılara uygulanmadığını söylemek için ülkemize gelindi." ifadeleri kullanıldı.

Fransa yönetiminin, Korsika halkının kimliğini, tarihini ve değerlerini görmezden geldiği iddia edilen açıklamada, Macron'un ifadeleri reddedilerek, "Fransa yönetiminin şüphesi olmasın ki Corsica Libera, Korsika halkı önünde verdiği sözlerden vazgeçmeyecek ve kendi halkının yani Korsikalıların çıkarlarını korumak için mücadele edecektir." denildi.

Core in Fronte Partisinden yapılan yazılı açıklamada ise, Macron'un ziyareti sırasında yaptığı açıklamaların "kabul edilemez" ve "yeni sömürgeci bir dilin yansıması" olduğu belirtilerek, sonunda Korsika halkının karar vereceği bağımsızlığa yönelik yeni bir dönemin başladığı bildirildi. Açıklamada, siyasi ve kültürel asimilasyona karşı uluslararası seferberliğin de gerekli olduğu kaydedildi.

Macron, 6-7 Şubat'ta Korsika'yı ziyaret etmiş, ayrılıkçı ve özerklik taraftarlarının isteklerine olumsuz yanıt vermişti. Korsikacanın Fransızca ile birlikte "resmi dil" ilan edilmesi talebini reddeden Macron, "Fransa'nın tek dili vardır, o da Fransızcadır." ifadelerini kullanmıştı.

Adada son dönemde bağımsızlık taleplerinin artması üzerine Fransa hükümeti, Jacqueline Gourault'u özel temsilci olarak görevlendirmişti.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 20:58
  1. Macron
  2. Fransa
  3. Korsika

YORUM YAZ

  • Yusuf ZiyaYusuf Ziya1 sa önce
    Umarım mahalle mahalle ayrılırlar
  • cemaleddincemaleddin1 sa önce
    SiraBavyara,sicilya,Flamen ,iskocy bask ve daha cok olmali.
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