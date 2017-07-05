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Fransa Bisiklet Turu'nun 5. etabını Fabio Aru kazandı

Fransa Bisiklet Turu'nun beşinci etabını, Astana Pro takımının İtalyan bisikletçisi Fabio Aru kazandı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 23:02
Fransa Bisiklet Turu'nun 5. etabını Fabio Aru kazandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Le Tour de France) beşinci etabını, Astana Pro takımının İtalyan sporcusu Fabio Aru kazandı. 

Fransa'nın Vittel ile La Planche des Belles Filles yerel idareleri arasındaki 160,5 kilometrelik parkurda düzenlenen organizasyonun beşinci etabında, 3 saat 44 dakika 06 saniyelik derecesiyle Astana Pro takımından Aru birinciliği elde etti.

Yarışta Quick-Step Floors takımından İrlandalı sporcu Daniel Martin ikinci, Sky ekibinden Büyük Britanyalı Christopher Froome ise üçüncü sırayı aldı.

Christopher Froome liderliğe yükseldi

Kariyerinde daha önce 3 kez Fransa Turu'nda sarı mayonun sahibi olan Froome, beşinci etapta elde ettiği dereceyle takım arkadaşı Büyük Britanyalı Geraint Thomas'ı geçerek toplamda 18 saat 38 dakika ve 59 saniyelik derecesiyle genel klasmanda liderliğe ulaştı.

Öte yandan, dünkü etapta yaptığı sportmenlik dışı hareket nedeniyle diskalifiye edilen Slovak sporcu Peter Sagan'ın müdahalesinin ardından bisikletinden düşerek sakatlanan Dimension Data takımının Büyük Britanyalı bisikletçisi Mark Cavendish, sağ omzundaki kırık nedeniyle etapta yarışamadı.

Turun 6. etabı, Fransa'nın Vesoul ile Troyes yerel idareleri arasındaki 216 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.

Bu yıl 104'üncüsü organize edilen Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak. Tura katılan sporcular, 21 etap sonunda 3 bin 540 kilometre pedal çevirecek.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 23:02
  1. İtalya
  2. Fransa
  3. Britanya
  4. Astana
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