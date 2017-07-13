Fransa Bisiklet Turu'nda 12. etap Bardet'in

Fransa'nın Pau yerel idaresi ile Peyragudes kayak merkezi arasındaki 214,5 kilometrelik parkurda düzenlenen organizasyonun 12. etabında, 5 saat 49 dakika 38 saniyelik derecesiyle AG2R La Mondiale takımından Bardet birinciliğe ulaştı.

Turda ilk etap galibiyetini elde eden Bardet'nin ikişer saniye arkasında Cannondale Drapac ekibinden Kolombiyalı Rigoberto Uran ikinci, Astana takımından İtalyan Fabio Aru ise üçüncü sırayı aldı.

Toplamda 52 saat 51 dakika 49 saniyelik dereceye ulaşan Aru, daha önce 3 kez Fransa Bisiklet Turu'nda sarı mayonun sahibi olan Büyük Britanyalı Christopher Froome'u geride bırakarak, genel klasmanda liderliğe yükseldi.

Turun 13. etabı, Fransa'nın Saint-Girons ile Foix yerel idareleri arasındaki 101 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.

Bu yıl 104'üncüsü organize edilen Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te son bulacak. Tura katılan sporcular, 21 etap sonunda 3 bin 540 kilometre pedal çevirecek