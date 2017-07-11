Fransa basınına göre Lucas Moura Fenerbahçe'ye yakın

Fransız basını, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Buna göre Sarı-Lacivertli ekip Paris Saint Germain'in yıldız ismi Lucas Moura ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'nin oyuncuyu kiralama düşüncesinin olduğu ifade edilirken, "Fenerbahçe satın alma opsiyonlu kiralama teklif yaptı. Öncelik kiralamada, ama bu kalıcı transfere de dönüşebilir." ifadeleri haberde yer aldı.

Sarı-Lacivertlilerin bu transferde Roma ile çekiştiğini yazan Fransızlar, oyuncunun 30 milyon euro civarında bir teklif gelmesi halinde satılabileceğini vurguladı.