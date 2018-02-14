Fransa: Askeri müdahale emri vereceğiz

Macron, “böyle bir kullanımın kanıtını görmediğini, ancak herhangi bir şeyin bulunması halinde “Fransa’nın operasyon yapacağını” söyledi.

Macron gazetecilere verdiği demeçte, “Kimyasal silahlarda, kırmızı bir çizgi belirledim ve o kırmızı çizgiyi teyit ediyorum,” dedi.

Macron, “Bugün, ajanslarımız, silahlı kuvvetlerimiz, anlaşmalara göre kimyasal silahların sivil nüfusa karşı kullanıldığını tespit etmemiştir” diye ekledi.

Aktivistler, Suriye rejiminin hava saldırıları sırasında Muhalif mevzilerine karşı klor gazı kullandıklarını bildirdiler. Esed, art arda kimyasal silahların kullanıldığını reddetti, ancak uluslararası örgütler aksini ikna edici kanıtlar sundular.