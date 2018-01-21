Fransa Afrin için BM'yi acil toplantıya çağırdı

Reuters'ın son dakika haberine göre, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Türkiye'nin Afrin operasyonu sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Fransa ayrıca, Türkiye'ye itidal çağrısında bulundu.



Fransa Birleşmiş Milletleri Afrin için acil toplantıya çağırdı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Birleşmiş Milletleri acil durum toplantısına çağırdı. Drian resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “tarafların çatışmaya bir son vermeleri ve bölgeye insani yardım ulaşımı sağlamaları gerektiğini” söyledi.