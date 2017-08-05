Fransa 1.5 milyon Müslümanı hunharca katletti

Osmanlı İmparatorluğundan ayrıldıktan sonra, emperyal güçlerin arka bahçesi haline gelen birçok ülke bugün hâlâ iç karışıklık ile mücadele ediyor. Sözde batı medeniyetinin kurucusu konumunda olan ülkelerden biri olan Fransa ise bu durumun bir örneği. Afrika’da yerini haritada bile bulamadığımız birçok ülkede kanlı izler bırakan Fransa, tarihinin önemli bir kısmını soykırım, sömürü ve katliamlar oluşturuyor. Orta Afrika, Cezayir, Fas, Tunus, Yeni Kaledonya, Madagaskar, Haiti, Komor, Senegal, Mali, Fildişi Sahili, Gabon, Kamerun, Gana, Gine, Benin, Ruanda, Laos gibi ülkelerde sömürü düzenini kuran Fransa, özellikle ikinci dünya savaşından sonra sömürdüğü ülkeleri bir kan gölüne çevirdi. Yakın tarihte Mali’de sivillerin üzerine bombalar yağdıran sözde medeniler, sadece Cezayir’de 1.5 milyon insanı öldürdü ve askerler binlerce Cezayirli kadına tecavüz etti.

KATLİAMIN FİTİLİ BAYRAK İLE ATEŞLENDİ

Osmanlı’dan ayrıldığı 1870 yılından sonra, Fransa İçişleri Bakanlığı’na bağlanan Cezayir, bu katliamların en büyüğüne sahne oldu. Bu tarihten itibaren II. Dünya savaşının sonuna kadar ülkede çıkan irili ufaklı ayaklanmaları kanlı bir şekilde bastıran Fransa, bundan tam 72 yıl önce 5 Ağustos 1945’te tarihte eşi görülmemiş sistematik bir katliama başladı. Düzenlenen bir törende Cezayir bayrağının kullanılması nedeni ile katliamı başlatan Fransızlar, sadece bir günde 45 bin Cezayirlinin canına kıydı. Bu olayla fitili ateşlenen sistematik soykırım hareketi 1962 yılına kadar sürdü ve Cezayir’de 1.5 milyon Müslüman acımasızca katledildi.

SÖMÜRGELERDEN HER YIL 500 MİLYAR DOLAR’DAN FAZLA GELİR

Katliamın gerçekleştirildiği dönemde 8 ile 10 milyon arasında olan Cezayir nüfusunun yüzde 20’ye yakınını öldüren Fransızların kanlı tarihi bununla da bitmiyor. Geçmişte Yeni Kaledonya, Madagaskar, Haiti, Komor, Senegal, Mali, Fildişi Sahili, Gabon, Kamerun, Gana, Gine, Benin, Ruanda, Laos gibi ülkelerde halka sistematik baskı uygulayan Fransa, sömürdüğü ve kan gölüne çevirdiği, ülkeler üzerinden her yıl 500 milyar dolardan fazla gelir elde ediyor.