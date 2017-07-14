Frank-Walter Steinmeier'dan çarpıcı sözler! NATO ve BM yapamaz

Başbakanlık Sarayı’nda gerçekleşen görüşmede Gani, Afganistan hükümetinin, güvenlik konusunda reform gerçekleştirdiğini ve özellikle Savunma Bakanlığıyla İçişleri Bakanlığında bazı değişiklikler yapıldığını söyledi. Gani, Afganistan güvenlik güçlerinin gün geçtikçe daha da güçlendiğini belirtti.

Afganistan hükümetinin Pakistan’la mutabakat sağlayarak Taliban ile barış görüşmesi yapmayı planladığını belirten Gani, Taliban’ın bu fırsatı kaçırmaması gerektiğine vurgu yaptı.

"NATO YADA BM BUNU YAPAMAZ"

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ise Afganistan’daki güvenlik durumunun endişe verici olduğunu vurguladı. Afganistan’ı, Afganların kendisinin düzeltmesi ve kalkındırması gerektiğini ifade eden Steinmeier, bunu NATO ya da BM’nin yapamayacağını aktardı. Steinmeier, Afganistan’a barışın gelmesi için komşu ülkelere de büyük görev düştüğünün altını çizdi. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’in, daha sonra Afganistan’ın kuzeyinde yer alan Mezar-ı Şerif kentindeki Alman ordusuna ait karargahı ziyaret ettiği bildirildi.