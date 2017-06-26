Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Frank de Boer'in takımı duyuruldu

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Hollandalı teknik adam Frank de Boer, İngiltere'nin Crystal Palace takımıyla 3 yıllık anlaşmaya vardı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 19:25
Frank de Boer'in takımı duyuruldu

Crystal Palace Kulübünün Facebook hesabından canlı yayında yapılan açıklamada, 47 yaşındaki çalıştırıcıyla 3 yıllığına anlaşma sağlandığı bildirildi.

Teknik direktörlük kariyerine Hollanda'nın Ajax takımında başlayan De Boer, Amsterdam ekibiyle 2010-2014 yıllarında üst üste 4 yıl lig şampiyonluğu yaşadı.

Inter'in başına geçmesinin ardından milli futbolcu Caner Erkin'i kadroda düşünmediği gerekçesiyle Türk basınının gündeminde yer alan Hollandalı teknik adam, mavi-siyahlıların başında geçirdiği 85 günlük kariyerinde öne çıkan tek başarısını ise Serie A'nın 4. haftasındaki 2-1'lik Juventus galibiyetiyle elde etti. 

Futbolculuk kariyerinde Ajax ve İspanya'nın Barcelona takımlarında forma giyen Frank de Boer, 2003-2004 sezonunda Galatasaray'da da görev yapmıştı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 19:25
  1. AVRUPA LİGLERİ Haberleri
  2. AVRUPA LİGLERİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şaşırtan sonuç! En fazla doğalgaz bu ülkede
    1. Şaşırtan sonuç! En fazla doğalgaz bu..
    2. 103 kilo zehir ile Türkiye'ye giriş..
    3. İstanbul'da feci kaza: E-5 kilitlendi!..
    4. Başvurana 3 ay içinde 3 bin 407 TL
    5. Vatandaş isyan etti! Arabayı durdurup...
    6. 'Şükür Bayramı'nı nasıl 'Şeker..
    7. Kemal Kıılıçdaroğlu'na 'bozkurt' ayarı
    8. 2 AB ülkesinden Türkiye açıklaması
    9. Altıntop sürprizi! Kulübü açıkladı
    10. Borsa İstanbul ilk yarıyı lider..
    11. Meteoroloji'den Aydınlılara uyarı:..
    12. May'den İngiltere'deki AB..
    13. Messi'nin başı vergi ile dertte
    14. Eyüp'te 3 yaşındaki kızı rehin alan..
    15. Başbakan Yıldırım: Savunma değil,..
    16. Kutsal mekanlarda bayram trafiği
    17. Adana Demirspor'dan 3 yıllık sözleşme!
    18. Karar açıklandı! Yasak ilan edildi
    19. Elazığ'da serinlemek için girdiği..
    20. 'G20 zirvesine Erdoğan'ın..
    Abdullah Gül'den bayram mesajı!
    Abdullah Gül'den bayram mesajı!
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…