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Franco Foda: Fenerbahçe'den korkmuyoruz

Sturm Graz Teknik Direktörü Franco Foda, Fenerbahçe maçı öncesinde cesur ve agresif oynayacaklarını belirterek, “Fenerbahçe’den korkmuyoruz. Hem topu tutacağız hem de topa karşı agresif olacağız” dedi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:30
Franco Foda: Fenerbahçe'den korkmuyoruz

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme rövanş maçında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Sturm Graz’da Teknik Direktör Franco Foda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Savunma oyuncusu Marvin Potzmann ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Foda, stadın tamamen dolacağını düşündüğünü belirterek, “İlk maçı 2-1 kaybettik. Evimizdeki oyundan daha farklı oynayacağız ve oyunu çevirebiliriz. Son maçımızda deplasmanda başarılı olduk. Çok dikkatli olacağız” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de ilk kez oynamıyoruz”

Türkiye’de daha önce Beşiktaş ve Galatasaray’a karşı oynadıklarını da sözlerine ekleyen Foda, “Türk taraftarları takımlarını inanılmaz derecede destekler ama biz yarın taraftardan korkmuyoruz. İlk dakikadan itibaren cesur ve agresif oynayacağız. Hem topu tutacağız hem de topa karşı agresif olacağız” diye konuştu. Savunma oyuncusu Marvin Potzmann da zor bir maç olacağını belirterek, “Eksik 1 oyuncumuz var. Gerçekten çok zor ama her şey mümkün ve başaracağımızı düşünüyorum” dedi.

Sturm Graz’ın medya sorumlusu, toplantı bitiminde Sturm Graz’ın sahaya farklı bir formayla çıkacağını belirtti. Graz ekibinin Avusturya’da giydiği formada alkol reklamı yer alıyor ve Türkiye’de alkol reklamı yasak olduğu için formasında “Biz Sturm’uz” yazısıyla çıkacak.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:30
  1. Galatasaray
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Türkiye
  5. Avrupa
  6. Avusturya
  7. Galata
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