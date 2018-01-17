Franck Ribery: Beni görenler 'suratın ne kadar çirkin' diyor

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Beşiktaş'ın Devler Ligi’ndeki rakibi Bayern Münih’te forma giyen Franck Ribery, yüzündeki yara izinin hikayesini anlattı. İki yaşında bir kaza geçirdiğini belirten Ribery, “Bu yara, benim şimdiki karakterim ve gücümde bana büyük ilham verdi. Gittiğim her yerde insanlar bana bakıyor. Suratına bak ne kadar çirkin’ diyor. Buna alıştım” dedi.