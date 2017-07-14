Francesco'dan Ünder yorumu: İlginç bir oyuncu

Serie A takımlarından Roma'nın teknik direktörü Eusebio Di Francesco, takımın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü ülkenin kuzeyindeki Pinzolo kasabasında dün akşam düzenlenen taraftarla buluşma organizasyonunda soruları yanıtladı.

Di Francesco transfer etmek üzere oldukları 20 yaşındaki milli oyuncu Cengiz Ünder'in takıma en iyi şekilde uyum sağlamasını umduğunu söyledi.

"Onu anlamalıyız"

Bugün Roma'nın sağlık kontrollerinden geçireceği Cengiz'in sorulduğu Di Francesco, "İlginç bir oyuncu. Geçmişte Türk oyuncuların İtalya'ya uyum sağlamasının kolay olmadığını biliyoruz ama o umarım en iyi şekilde uyum sağlar. Ona yardım etmeli ve onu anlamalıyız. Önemli niteliklere sahip olduğu konusunda sizi temin ederim" yanıtını verdi.