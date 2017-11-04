'FOX TV'deki o çocuğun derdi ne?'

Sabah yazarı Salih Tuna'nın "FOX TV'nin o çocuğu da bu nefreti bombalayanların önde gidenlerinden" ifadelerini kullanırken, Fatih Portakal'a "Sen önce Mehmetçiği şehit eden teröriste rahmet dilenmeyeceğini öğren" dedi.

İşte Salih Tuna'nın bugünkü yazısından bir bölüm:

O çocuğun derdi kimsede yok

Başbakan Yıldırım mükemmel formüle etmişti ama yazık ki durum biraz farklı gelişti.

Hani, 15 Temmuz sonrası, "Alınan karar ile devlet millete değil, kendisine olağanüstü hal ilan etti..." demişti ya, onu diyorum.

Eyvallah, "devlet" millete OHAL uygulamıyor.

Fakat...

FETÖ millete OHAL uyguluyor, onu ne yapacağız?!

Adımlarını Erdoğan'a uydurmanın bedeli olarak kubur farelerinin hayasızca saldırısına uğrayan sevgili kardeşim Turgay Güler'in, "En Sıradışı" programında da geçen gün bunu dile getirmeye çalıştım.

FETÖ tüm paydaşlarıyla arazide OHAL uyguluyor.

Sen misin 15 Temmuz'da çıplak ellerle tankları durduran...

Sen misin psikolojik harp saldırısıyla kıyasıya itibarsızlaştırmaya çalıştığımız Erdoğan'ın "ölümüne... ölümüne..." parolasıyla alanları dolduran...

Her türlü zulme müstahaksın, dercesine!

***

Peki, Türkiye solunun neden böyle soruları yok? Alayı "Kavala solu" oldu da bizim mi haberimiz yok?

Zaten bu sorular sorulmasın, yani, beşinci kol faaliyeti yürüttükleri ortaya çıkmasın diye "Erdoğan nefreti" kesintisiz bombalanıyor.

FOX TV'nin o çocuğu da bu nefreti bombalayanların önde gidenlerinden.

Ondaki dert Pensilvanya sakininde yok...

Geçen gün hiçbir şey bulamamış olsa gerek, yerli otomobil üretimine kafayı takmış.

Soru işaretleri varmış da hammaddeyi nerden alacakmışız da bilmem ne!..

Sen önce Mehmetçiği şehit eden teröriste rahmet dilenmeyeceğini öğren.