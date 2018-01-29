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FOX TV'de teröristlere övgü!

Türkiye'nin Amerikan beslemesi teröristlere üst üste darbeler vurması ülke medyasına da yansıdı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 17:07
FOX TV'de teröristlere övgü!

Türk Silahlı Kuvvetleri, 10. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in merkezine doğru ilerliyor.

Teröristlere tek tek etkisiz hale getirerek yoluna devam eden Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde teröristlere silah ve mühimmat desteği sağlayan Amerika'yı rahatsız ediyor.

 

 

Ülkede yayın yapan televizyon kanallarında Türkiye'nin Afrin operasyonu uzun uzun konuşuldu.

TÜRKİYE'NİN NATO ÜYELİĞİ

Son olarak FOX'ta ekrana gelen programda, Türkiye'nin NATO üyeliği sorgulandı.

Moderatörün Türkiye'yi NATO'dan çıkarma önerisinden sonra programın yorumcusundan da YPG'ye övgüler geldi.

İSRAİL'DEN SONRA EN İYİSİ YPG

Konuk yorumcu, İsrail'den sonra en iyi dostun YPG olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı küstah suçlamaların bulunulduğu programda, Türkiye'nin demokrasiden uzaklaştığı savunuldu.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 17:07
  1. fox
  2. terorist
  • FehmiFehmi3 dk önce
    Savcılar harekete geçmelidir. Bu tür TV kanal ve yayınlara neden AK Parti milletvekilleri susuyor. Suç duyurusunda bulunamazlar mı?
  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Sadece iki kelime ile geçiştirelim. Afguruyorsanız, hoşt hoştun...
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