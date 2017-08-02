Fotoğrafta dikkat çeken detay!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) firari Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz liderliğindeki sivil imamlar ve subaylarla 15 Temmuz darbe girişimininin sevk ve idare edildiği, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının da rehin tutulduğu Akıncı Üssü’ndeki darbe faaliyetlerine katılan 486 sanığın yargılanması gergin başladı. Darbe girişimini yöneten 41 sanık önde FETÖ’nün sivil imamı Kemal Batmaz, arkasında eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk olduğu halde tek sıra halinde yürütülerek duruşma salonuna getirildi.

Markalı ve ütülü bir gömlek giyen Öztürk’ün, salona girerken dua eder gibi ağzının oynadığı görüldü. Tahtadan yaptıkları mankenlere giydirdikleri turuncu renkli tek tip kıyafetlerle darbecileri karşılayan Vatandaşlar ise “idam isteriz” sloganları atıp sanıklara idam ipi fırlattı. Geniş güvenlik önlemleri altında gergin başlayan duruşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları ve danışmaları, Ak Parti ve CHP heyetleri de izledi. Davaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, AK Parti ve CHP’nin yanı sıra çok kişi ve tüzel kişi adına müdahillik talebinde bulunuldu.

Güvenlik önlemleri

Darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere katılan darbeci askerlerin yargılandığı davanın görüldüğü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki duruşma salonu yeniden düzenlendi. Mayıs ayında başlayan ve ara kararın ardından 30 Ekim’e ertelenen Genelkurmay çatı davasının da görüldüğü duruşma salonunda sanık yakınları için basın mensuplarına ayrılan bölümün hemen yanına sandalyeler konularak yeni bir bölüm hazırlandı. Dışarıda kalacak olan müşteki ve yakınları için de salonun girişine sandalyeler konularak duruşmayı ekranlardan izlemeleri sağlandı.

Turuncu kıyafetler

Duruşmaya sanıklar geniş güvelik önlemleri altında getirildi. Salona 41 sanık Sabah hâkim ve savcıların da giriş yaptığı kapıdan alındı. Diğer tutuklu sanıklar ise duruşma salonuna binanın arka tarafından götürüldü.

41 sanık Jandarma komandolarının oluşturduğu güvenlik koridorunda tek sıra halinde, kalabalığın ve basının önünde yürütüldü. Sanık eski YAŞ üyesi ve Hava Kuvvetleri Komutanı Öztürk’ün damadı Hakan Evrim’e Akıncı filo koridorunda kafa selamı veren örgütün sivil imamı Kemal Batmaz en önde yer alırken, arkasında da Öztürk yürüdü. Markalı ve ütülü bir gömlek giyen Öztürk’ün salona girişte dua eder gibi ağzını oynattığı görüldü.

Sanıklardan, 15 Temmuz gecesi Ankara’yı bombalayan sanık pilotlara emir ve talimat veren eski Tuğgeneral Kubilay Selçuk ve rehin hali sonlanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la Çankaya Köşkü’ne giden eski Tümgeneral Mehmet Dişli’nin de ön sıralarda olduğu görüldü. Sıranın sonunda ise sivil imamlar ile eski asker sanıklar yer aldı.

Sanıklar duruşma salonuna getirildiği sırada Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar darbecileri protesto etti. Tahtadan yaptıkları mankenlere giydirdikleri turuncu renkli tek tip kıyafetlerle darbecileri karşılayan vatandaşlar, “Teröristler tek tip kıyafetle yargılansın”, “Hainlere idam istiyoruz”, “Dursun bu hayasızca akın”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Vatandaşlar, “Akıncı ovası, mücahitler yuvası”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Devlete uzanan eller kırılsın”, “İdam isteriz” ve “Kahrolsun FETÖ” şeklinde sloganlar da attı. Bazı vatandaşlar da sanıklara urgan fırlattı.

Salonda görevli jandarma, şehit yakınları, gazilerle sanıklar arasında adeta etten duvar ördü. Salon dışındaki tepki, duruşma sırasında da sürdü. Sanıklar salona alındıkları sırada bazı şehit yakını ve gaziler, “Katiller”, “Vatan hainleri”, “Cehennem sizi bekliyor”, “FETÖ’nün köpekleri”, “Amerika’nın köpekleri” diye tepki gösterdi, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganı atıldı.

Avukatlara büyük tepki

Sanıkların kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, bazı müştekilerin tepkilerini sürdürmesi ve sanık avukatlarına hakaretlerde bulunması üzerine avukatlar oturdukları sıralara vurarak, durumu protesto etti. Duruşmada kimlik tespiti sürerken, şehit yakınlarının bulunduğu bölümden geçen bir avukata fiziki müdahalede bulunuldu. Cübbesi çekiştirilen avukat, polisin yardımıyla avukatların bulunduğu bölüme alındı. Bir avukat daha benzer bir tepkiyle karşılaşınca avukatlar başka bir kapıdan salona alınmaya başlandı. Bir şehit yakını, “Bizim soyumuz var oldukça, barınamazsınız, var olamazsınız, sonunda pisliğinizde boğulacaksınız” diye bağırdı.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, tarafları uyararak “Acınızı, öfkenizi anlıyoruz. Ancak bunu kaldıramayacak kişiler duruşma salonundan ayrılsınlar. Sağlıklı yargılama yapabilmemiz için mahkeme düzenine herkesin uyması gerekiyor” dedi.

Batmaz savunma yapacak

Duruşmaya bugün saat 09.30’da devam edilecek. Giray, sanık savunmalarına 143. filo koridorunda görülmesine karşın üsse tarla bakmaya geldiğini iddia eden sivil imamlardan Kemal Batmaz, Harun Biniş ve Nurettin Oruç ile başlanacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve tüm devlet müdahil oldu

15 Temmuz darbe girişiminin sevk ve idare edildiği Akıncı Hava Üssü davasına başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere darbeden zarar gören tüm kurum, kuruluş, tüzel kişilik ve şehit yakınları müdahillik talebinde bulundu.

Erdoğan, dilekçesinde “O meşum gecede darbeciler tarafından aziz milletimize reva görülen muamele, düşman bir devletin ülkeyi işgale teşebbüs etmesi halinde dahi aklına getirmeyeceği düzeyde alçakça ve acımazsızca bir muameledir. Ancak aziz milletimiz, yüksek maneviyatı, eşsiz kahramanlık tabiatı ve destansı cesareti ile bu ihaneti de bertaraf etmiş, emperyalist güçlerle maşalarına hiç kimsenin unutmayacağı bir mesajı vermek suretiyle tarihteki müstesna yerini tahkim etmiştir. Milletimiz söz konusu vatan olduğunda diğer her şeyi teferruat haline getiren bir şuuru ortaya koyacağını dosta düşmana göstermiştir” denildi.

‘Ağır şekilde cezalandırılsın’

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın da dilekçesinde, “sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması” talep edilerek, “Sanıkların işlemiş olduğu suçlardan doğrudan zarar gören Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar adına tüm sanıklardan şikayetçi olduğumuzu, CMK’nın 237. ve diğer maddelerine göre kamu davasına katılma talebimizin olduğunu arz ve talep ederim” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca TBMM, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Hazinesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türksat, AK Parti, CHP, HDP ve bazı milletvekilleri ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, eşi Nursel Aksakallı, darbe girişiminde şehit düşen reklamcı Erol Olçok’un kardeşleri Cevat Olçok ve Yılmaz Olçok, gaziler ve şehit yakınları da müdahillik talebinde bulundu.

Yazıcı: Hak ettikleri cezayı alacaklar

Duruşmaya verilen arada basın mensuplarına Ak Parti olarak davaya müdahil olacaklarını söyleyen Hayati Yazıcı, “Türk Milleti’nin bütünü mağdur durumda. İnşallah bu yargılamalar bitince sanıklar, failler, darbeciler hak ettikleri cezayı alacak” diye konuştu.

“Ateş düştüğü yeri yakar” diyen Yazıcı, şehit yakınları ve gazilerin tepkilerinin son derece haklı olduğunu da söyledi. Tek tip konusunda çalışmaların sürdüğünü de belirten Yazıcı, “Terör irtibatlısı yargı önüne çıkan hiçbir bireyin propaganda görüntüsü sergilemesine asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Drone’lar ve keskin nişancılar

Cezaevi taburundan 550 personel, Ankara İl Jandarma Komutanlığı’ndan 250’si komando, 330’u da jandarma olmak üzere toplam bin 130 jandarma personeli duruşma salonu ve çevre güvenliğinde görev yaptı. Hava savunma sistemi, keskin nişancılar, bomba arama köpekleri, zırhlı araçlar, TOMA’lar, “arı” isimli seyyar drone ve seyyar plaka tanıma sistemlerinin de kullanıldığı güvenlik önlemleri kapsamında, keskin nişancılar da duruşma salonunu gören yüksek alanlara yerleştirildi. cezaevi yerleşkesi dışında çok sayıda sivil ve resmi kıyafetli polis ekibi hazır bulundu.

Ak Parti ve CHP’liler salonda



Duruşmayı, şehit yakınları ve gazilerle Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, Ahmet Karayiğit, Gülay Samancı ve gülşen Orhan da takip etti.







TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Ak Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleriyle AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve bazı Ak Parti milletvekilleri, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ile bir grup CHP milletvekili de duruşma salonunda yer aldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve Kahramankazan’da şehit olanların yakınları ile gaziler de davayı izledi.

Elitaş: İdam anayasa gerektiren bir konudur

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da 37 milletvekiliyle davayı takip ettiklerini belirterek, “Vatana ihanet eden hainlerin tespit edilmesi için Ak Parti olarak üzerimize düşeni yapacağız” diye konuştu. Bir gazetecinin, CHP sözcülerinin, idam cezası konusunda Ak Parti’nin vatandaşa gerçekleri söylemediği iddiasında bulunduklarını hatırlatması üzerine Elitaş, “Bizim dürüstlüğümüzün ölçüsünü Levent Gök’e bırakmamız doğru değil. Sayın Gök sorumlu bir siyasetçi olarak davranması gerektiği gibi davranmalıdır. Şu anda TBMM’nin gündeminde idamla ilgili durum söz konusu değil. İdam anayasa değişikliği gerektiren bir konudur” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök de CHP olarak davayı yakından takip edeceklerini belirterek, “Davanın bir an önce sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Adalet en kısa sürede işleyecektir. Sorumlular hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır” diye konuştu.