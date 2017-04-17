Fotoğrafları uluslararası ajanslar İstanbul ve Diyarbakır’da çekti!

Türkiye'de tarihi referandumu geniş bir ekiple takip eden uluslararası haber ajansları, bugün de İstanbul ve Diyarbakır'dan dünyaya fotoğraflar servis etti.

Dün akşam kutlamaları onlarca kareyle abonelerine geçen ajanslar, bugün ise İstanbul'da Eminönü, Eyüp ve Sultanahmet çevresinde deklanşöre bastı. Fotoğraflarda, gazete manşetleri, bayrak satanlar, camide dua edenler ve metro durağına inenler var. Dikkat çekici karelerden biri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çalıştıkları lokumcunun penceresinden izleyen işçiler.

Diyarbakır'dan ise sokakta sohbet eden iki kadın ve bir seyyar satıcının fotoğrafı geldi. Fotoğraflar, Amerikan Associated Press haber ajansına ait.