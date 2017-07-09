Fotoğrafları ortayaçıktı! İthal haçlı kasapları!

SARAYBOSNA - Bosna Savaşı’nda, Srebrenitsa soykırımı dahil birçok suça karıştığı düşünülen Rus ve Yunan paralı ve gönüllü askerlerin savaştaki rolü tarihi belgelerle de görülebiliyor. Sırpların Bosna Hersek’te “ithal” askerler için diktiği anıt, mezarlıklar ve ortaya çıkan fotoğraflar paralı askerlerin savaştaki rolünü gözler önüne seriyor.

Bosna Savaşı (1992-1995) konusunda genellikle gündem dışı kalan “ithal savaşçılar” meselesi bir süre önce Vişegrad şehrine, Rus askerleri için anıt dikilmesiyle tekrar gündeme geldi.

“Kardeş Ortodoks” fikrinin getirdiği ideoloji ve para için başta Rusya ve Yunanistan olmak üzere, Ukrayna, Belarus ve Romanya’dan paralı savaşçılar Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) ile birlikte Boşnaklara karşı savaşmaya geldi.

Savaşa, Ortodoks olmanın getirdiği ortak misyon güdüsü ile katılan ve Srebrenitsa soykırımı dahil, birçok savaş suçuna karıştıkları tahmin edilen “ithal haçlı kasapları”nın işlenen suçlardaki rolünün bilinenin ötesinde olduğu düşünülüyor.

Rus paralı askerler için Vişegrad şehrinde dikilen anıt üzerinde, “Sırp Cumhuriyeti için mücadele veren gönüllü Ortodoks Rus askeri kardeşlerimiz anısına” ibaresi yer alıyor.

Araştırmacı yazar Dzananovic, “Paralı asker ve gönüllüler daha çok ikamet ettikleri ülkelerdeki bazı acentelerce işe alınarak Bosna Hersek’teki savaşa gönderildi. Yunan gönüllü askerleri 11 Temmuz 1995’teki Srebrenitsa saldırısı ve soykırımına katıldı.