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Fotoğraflar peş peşe geliyor… Gövde gösterisi!

Özgür Suriye Ordusu güçleri olası Afrin operasyonu öncesi Azez’de konvoy düzenledi. Çoğunluğunun üzerinde uçaksavar monte edilmiş olan kamyonetlerin bulunduğu onlarca araçla konvoya katılan eli silahlı yüzlerce ÖSO mensubu, Azez’de konvoy halinde tur attı.

19 Ocak 2018 Cuma 17:08
Fotoğraflar peş peşe geliyor… Gövde gösterisi!

Azez’de konvoya katılan araçlarda birçok kişinin elinde Türkiye bayrağı ile ÖSO ve bileşenleri oluşturan grupları temsil eden flamaları taşıdığı görüldü. Sokaklardan geçen ÖSO mensuplarını Azez sakinleri de tekbir getirerek ve alkışlayarak destekledi. İlçe merkezinde son bulan konvoyun ardından ÖSO mensupları toplu halde tekbir getirdi ve operasyonun başlaması durumunda Türkiye ile birlikte hareket edeceklerini ifade etti.

AZEZ'DE TÜRKİYEYE DESTEK EYLEMİ

Suriyenin Azez kentinde Cuma namazının ardından ilçe sakinleri ile ÖSO askerleri Türkiyeye destek eylemi düzenledi. Azez ilçe merkezinde eski PTT binası önünde toplanan kalabalık ellerinde Türk ve ÖSO bayrakları ile sık sık slogan attı. Afrindeki PYDli teröristlerin biran önce kenti terk etmesini isteyen Azezliler, bu noktada Türkiyenin başlatacağı harekete her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Azezde yapılan eylem nedeniyle yerel polisler ise ÖSO güçlerinin meydan ve çevresinde yoğun önlem aldığı ve bölgeye araçla geçişlere izin vermediği görüldü.

ÖSO GÜÇLERİ, AFRİN SINIRINDA NÖBETTE

Türkiye’nin olası operasyonunun ardından gözlerin çevrili olduğu terör örgütü PYD kontrolündeki Afrin ile sınır komşusu olan Suriye’nin Azez kentinde Özgür Suriye Ordusu askerleri eli tetikte görev yapıyor. Özgür Suriye Ordusu güçlerine bağlı gruplar, Afrin sınırında oluşturulan çok sayıdaki kontrol noktası ve mevzide konuşlandı. Onlarca ÖSO askeri, oluşturulan mevzi ve siperlerde eli tetikte sürekli olarak Afrin tarafında yaşanan hareketliliği gözlemliyor. Ağır silahlarla siperde nöbet tutan ÖSO güçleri zaman zaman Afrin bölgesindeki PYD’lilerin düzenlediği saldırılara da anında karşılık veriyor.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 17:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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