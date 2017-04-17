Fotoğraflar az önce çekildi… Ve bayrak indi! Havadan bomba yağıyor

Irak Federal güçleri Musul’da başlattıkları yeni operasyonda terör örgütü DAEŞ’e karşı evden eve yaptıkları çatışmalara odaklanmış durumda... Musul’un Eski Şehir bölgesinde dar sokaklar sebebiyle tank ve ağır silahları bölgeye sokabilmek oldukça zor. Bölgede köşeye sıkışmış olan IŞID ile mücadelede Irak askerleri evden eve keskin nişancılarla ve DAEŞ’in üzerine bomba yüklü bıraktıkları insansız hava araçlarıyla savaş veriyor.

Irak’ın ikinci büyük kenti olan Musul’da terör örgütü DAEŞ’in elindeki son kaleyi almak için Irak kuvvetleri dün yeni bir operasyon başlattı. 2014 yılından bu yana kenti elinde bulunduran terör örgütü DAEŞ’e karşı, Irak güçleri son 6 aydır kapsamlı bir savaş veriyor.

Terör örgütünün yoğun olarak bulunduğu Musul'un batısındaki tank ve ağır silahların giremediği Eski Şehir’de operasyonlar yavaşlamıştı. Son duruma göre Irak polis güçleri Eski Şehir’in 200 metre derinine ilerlemeyi başardı. Böylelikle Irak güçleri DAEŞ lideri El Bağdadi’nin halifeliğini ilan ettiği El Nuri canisine gittikçe yaklaşıyor. Cami ve çevresindne gelen son görüntülere göre bölge yoğun bir siyah Duman altında...

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YENİ TAKTİĞİ

Yetkili DAEŞ’in yeni göze saldırı tekniğinin motorsikletli canlı bombalar olduğunu belirtti. Adı açıklanmayan polis yetkilisi canlı bombaları durdurmak için her evi teker teker izlediklerini söyledi.

Irak güçleri ABD’nin önderliğinde oluşturulan koalisyon güçlerinin desteğiyle doğu Musul ve Batı Musul’un yarısını terör örgütü DAEŞ’den temizlemeyi başardı. Ordu şimdi Musul’un Eski Şehir bölgesine odaklanmış bulunuyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN YENİ KİMYASAL SALDIRI

Russia Today''in iddiasına göre yterör örgütü DAEŞ Musul'daki Irak askerlerine karşı kimyasal silah kullandı. Irak polisi, Musul'daki Uruba ve Bab El Jadid bölgelerinde terör örgütünün Irak hükümet güçlerine kimyasal silahlarla saldırdığını duyurdu. Saldırının sadece basit yaralanmalara neden olduğu 6 Irak askerinin yaralandığı belirtildi.

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul, DAEŞ tarafından 2014'de ele geçirilmişti. Ancak hükümet kuvvetleri, son 6 ayda gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu Musul'un büyük bir bölümünü DAEŞ'ten geri aldı.

Musul operasyonunun başladığı 17 Ekim'den bu yana 400 bin kişi bölgede mahsur kaldı, 300 binden fazla kişi de çatışmalardan kaçtı.