Fotoğraf az önce İstanbul’da çekildi… Mahsur kaldılar!

İstanbul'da beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Gece de etkisini arttıran yağış sebebiyle araçlar mahsur kaldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışının, Çatalca, Büyükçekmece, Silivri, Arnavutköy, Beylikdüzü, Başakşehir ve Esenyurt çevresinde kar fırtınası şeklinde etkili olduğunu bildirdi. AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'a Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı ve soğuk havanın özellikle Avrupa yakasında etkili olduğu belirtildi.

HİSSEDİLEN SICAKLIK -20

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, kar yağışı öğlen saatlerinde etkisini azaltacak ve rüzgarın hızı da düşecek ve gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olacak. Sıcaklık ise gündüz en fazla -2 dereceye yükselecek. Hissedilen sıcaklık ise -20.

KAR KALINLIĞI 40 SANTİMETEREYE ULAŞTI KAMYONLAR YOLDA KALDI

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul'un bazı bölgelerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kenti akşam saatlerinde etkisi altına alan kar fırtınası, Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Mahmutbey başta olmak üzere il genelinde etkili oldu. Kar kalınlıkları 07.00 itibarıyla Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Bakırköy'de 8-13 santimetre, Eyüp, Kartal, Şişli, Ataşehir ve Maltepe'de 15-20 santimetre, Kağıthane, Başakşehir, Beylikdüzü, Ümraniye ve Çekmeköy'de 20-25 santimetre, Beykoz, Esenyurt, Büyükçekmece, Arnavutköy, Çatalca ve Aydos'ta 35-40 santimetre olarak ölçüldü. İstanbul çevresindeki otoyollarda kamyonlar ve özal araçlar yolda kaldı

7 BİN PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Büyükşehir Belediyesi, geceden itibaren bin 347 araç ve iş makinesiyle 9 bölgede üç vardiya halinde 7 bin personelle görev yaptı. İl genelinde fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle AKOM WhatsApp ihbar hattına gelen müracaatlar, Beyaz Masa ekipleri tarafından yönlendirildi. Metrobüs seferleri artırılırken, metro 06.00'ya, marmaray 01.00'e kadar hizmet verdi. Mahmutbey gişeler ve Büyükçekmece bölgesine 7 Mobil büfe gönderilerek kumanya dağıtıldı.

Bölge trafik ekipleri TEM otoyolu Selimpaşa ayrımından trafik akışını D100 istikametine yönlendirirken atık yönetim ekipleri de İstanbul geneli ana yollarda bulunan üst geçitlerde ve metrobüs üst geçişlerinde tuzlama çalışmaları yaptı. Karayolları ve Yol Bakım Daire Başkanlığına bağlı kar küreme ekipleri de söz konusu çalışmalar kapsımında 26 bin 264 ton tuz ve 10 ton solüsyon kullandı. Zeytinburnu Spor Salonunda 741 evsiz vatandaş da belediye ekiplerince misafir edilerek ihtiyaçları gideriliyor.

OTOMOBİLLER KAR ALTINDA KALDI

TEM Otoyolu’nda yoğun kar yağışı nedeniyle bir çok otomobil mahsur kaldı. Kimi sürücüler araçlarını bırakarak evlerine giderken kimi sürücülerin ise araçlarında yardım bekledikleri görüldü. İstanbul’da dün başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırarak sürdürdü. Gece saatlerinde tipi olarak etkisini gösteren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler TEM Otoyolu’nda ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun trafikte ilerleyemeyen sürücüler çareyi otomobillerini yol kenarında bırakmakta buldu. Yol kenarlarına bırakılan otomobiller kar altında kaldı. Kar altında kalan otomobillerin kaportalarında buz saçaklarının oluştuğu görüldü.

Yoğun kar yağışı altında ilerlemek isteyen sürücüler ise buz tutan yolda otomobilleriyle savrularak ilerledi. Kış çalışmaları için tuz taşıyan bir hafriyat kamyonu sürücüsü yolda kalırken yaşanan duruma tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için tuz taşıdığını ancak yolların yeteri kadar tuzlanmadığını ifade eden sürücü,’’ Biz Büyükşehire hizmet ediyoruz ancak Büyükşehir yollara hizmet etmiyor. Biz tuz taşıyoruz Büyükşehire. Ancak taşıdığımız tuzları demek ki yollara dökmüyorlar. Baksanıza kaldık yolda. Yollara dökülmesi için tuz taşıyan araç yolda kaldı. Yaklaşık yarım saattir kurtarılmayı bekliyoruz’’ diye konuştu. TEM Otoyolu’nda çok sayıda otomobil sürücüsünün yardım beklerken kar yağışını devam ediyor.

SİLİVRİ'DE ARAÇLAR YOLDA KALDI

Silivri'de dün akşam başlayan ve aralıksız süren kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yollarda kaldı. İlçede etkili olan kar yağışı özellikle trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler, buzlanmanın da etkisiyle kayganlaşan yollarda güçlükle ilerledi. Yollarda araçları kara saplanan sürücüler, uzun süre yardım bekledi. Bu araçlar, çekicilerle bulundukları yerden kurtarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yağış nedeniyle bir süre trafiğe kapanan D100 karayolu Selimpaşa mevkisi, tuzlama çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

UÇAKLAR SABİHA GÖKÇEN'E YÖNLENDİRİLDİ

Olumsuz hava koşulları yüzünden Atatürk Havalimanı'na inemeyen bazı uçakların Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirilmesi bu bölgede yoğunluğa yol açtı. Kar yağışı, taksi seferlerini de aksattı. Havalimanında uçaklardan inen yolcular, uzun süre taksi bekledi. Saatlerce araç bekleyen ve uzun kuyruklar oluşturan yolcular, taksilerin havalimanına ulaşmasıyla alandan ayrıldı.