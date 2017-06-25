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Foseptik çukuruna düşen 1'i hamile kadın 4 kişi öldü

Adana'da foseptik çukuruna düşen 1 hamile kadın olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.

25 Haziran 2017 Pazar 23:18
Foseptik çukuruna düşen 1'i hamile kadın 4 kişi öldü

Ayağı kayıp foseptik çukuruna düşen hamile kadın ve onu kurtarmak isteyenler hayatını kaybetti

Olay, saat 20.30 sıralarında Aladağ İlçesi Meydan Yaylası'nda meydana geldi. Hamile olduğu iddia edilen Elif Boran, ayağı kayınca yol kenarındaki foseptik çukuruna düştü. Boran'ın düştüğünü fark eden akrabaları yardıma koştu. Boran'ı çıkarmak isterken 3 yakını da çukura düştü.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla jandarma, foseptik çukuruna düşen 4 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Ölen 4 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 23:18
  1. Adana
  2. foseptik çukuru
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