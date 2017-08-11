Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Forum Erzurum’dan miniklere müjde: Çocuk Kulübü Yaz Şenliği başlıyor!

Erzurumluların buluşma noktası Forum Erzurum’un minik misafirleri için hazırladığı Yaz Şenliği, 16 Ağustos’ta başlıyor.

11 Ağustos 2017 Cuma 12:26
Forum Erzurum’dan miniklere müjde: Çocuk Kulübü Yaz Şenliği başlıyor!

Alışveriş, sinema, lezzet ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan Forum Erzurum’un Çocuk Kulübü, 16 - 22 Ağustos 2017 tarihleri arasında birbirinden eğlenceli aktivitelerle dolu unutulmaz bir Yaz Şenliği düzenliyor.

Çocuk Kulübü Yaz Şenliği boyunca 14.30 - 18.30 saatleri arasında Forum Erzurum’u ziyaret eden minikler, okçuluk, halka atma, Xbox turnuvası, pinpon basket, hedefli kale, kukla şov, mikado yarışması, baloncuk şov, kolonya şişesi süsleme ve doldurma, deniz kabuğu kolye atölyesi, rüzgar gülü atölyesi ve simli dövme uygulaması gibi hem eğitici hem eğlenceli pek çok etkinliğe katılma fırsatı bulacak.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 12:26
  1. Erzurum
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
    1. İstihbarat alındı… Özel timler hemen o..
    2. Başkan Alıcık’tan ulaşım desteği
    3. Forum Erzurum’dan miniklere müjde:..
    4. Bakanlık'tan açıklama: Sınır kapısında..
    5. Büyük mucize! Öldü diye üstüne bile..
    6. İş kadını ‘Bunu yaparsam deve..
    7. FETÖ şüphelisini evinden çıktı…
    8. Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı
    9. Teröristler taş kırıcı makinelerle..
    10. Kayserispor, Galatasaray’a bileniyor
    11. İlk ihracatadeve kurban etti
    12. Yaşlı kadını eşyalarıyla sokağa attılar
    13. Hatay’da zırhlı banka aracına silahlı..
    14. Doğalgaza geçilince kalorifer dairesi..
    15. Fuhuş rezaleti! '3 yıllık imza attı,..
    16. Suudi Arabistan yalanladı! Halen daha..
    17. Almanya'dan Türkiye'ye 5.6 milyon..
    18. Ev sahipleri dikkat! Bunu yapmayan yandı
    19. Yozgat’ta otomobil tıra çarptı: 2 ölü
    20. Cezaevi firarisi "Örümcek Adam" gibi..
    Görmez'in aracı kendisine saldıranları utandırdı!
    Görmez'in aracı kendisine saldıranları utandırdı!
    Bodrum'da Öğretmenevi müdürü açığa alındı! İddialar oldukça vahim!
    Bodrum'da Öğretmenevi müdürü açığa alındı! İddialar oldukça vahim!
    Kemalist yazar Almanya, Rusya ve Hollanda'yı savundu!
    Kemalist yazar Almanya, Rusya ve Hollanda'yı savundu!
    Çevik kuvvete flaş talimat! Hacı, abi, başkan, kral...
    Çevik kuvvete flaş talimat! Hacı, abi, başkan, kral...