Forum Erzurum’dan miniklere müjde: Çocuk Kulübü Yaz Şenliği başlıyor!

Alışveriş, sinema, lezzet ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan Forum Erzurum’un Çocuk Kulübü, 16 - 22 Ağustos 2017 tarihleri arasında birbirinden eğlenceli aktivitelerle dolu unutulmaz bir Yaz Şenliği düzenliyor.

Çocuk Kulübü Yaz Şenliği boyunca 14.30 - 18.30 saatleri arasında Forum Erzurum’u ziyaret eden minikler, okçuluk, halka atma, Xbox turnuvası, pinpon basket, hedefli kale, kukla şov, mikado yarışması, baloncuk şov, kolonya şişesi süsleme ve doldurma, deniz kabuğu kolye atölyesi, rüzgar gülü atölyesi ve simli dövme uygulaması gibi hem eğitici hem eğlenceli pek çok etkinliğe katılma fırsatı bulacak.