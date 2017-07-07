Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Formula 1'de sıradaki durak Avusturya

Sezonun 9. yarışı Avusturya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 9 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

07 Temmuz 2017 Cuma 10:00
Formula 1'de sıradaki durak Avusturya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Avusturya'da yapılacak sezonun 9. yarışıyla sürecek.

Avusturya'nın Spielberg kentinde, 4 bin 318 metrelik pistte 71 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 9 Temmuz Pazar günü aynı saatte koşulacak.

Sezonun şu ana kadar koşulan 8 yarışında, Avustralya, Bahreyn ve Monaco'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin, Kanada ve İspanya'da Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya'da Valtteri Bottas ve Azerbaycan'da ise Daniel Ricciardo kürsünün zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1'de Avusturya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı:

  • 1. Sebastian Vettel (Almanya) - 153 puan
  • 2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 139
  • 3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 111
  • 4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 92
  • 5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 73

Takımlar klasmanı:

  • 1. Mercedes - 250
  • 2. Ferrari - 226
  • 3. Red Bull - 137
  • 4. Force India - 79
  • 5. Williams - 37
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 10:00
  1. Almanya
  2. Rusya
  3. Avustralya
  4. Kanada
  5. Mercedes
  6. Lewis Hamilton
  7. Daniel Ricciardo
  8. Red Bull
  9. Sebastian Vettel
  10. Kimi Raikkonen
  11. Ferrari
  12. Azerbaycan
  13. Avusturya
  14. İspanya
  15. Bahreyn
  16. Finlandiya
  17. Britanya
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Faruk Özlü açıkladı! 10 sanayi sitesi taşınıyor...
    1. Bakan Faruk Özlü açıkladı! 10 sanayi..
    2. Şanlıurfa'da dayı-yeğen kavgasında kan..
    3. PKK'nın yola tuzakladığı bomba imha..
    4. CHP'nin İzmiri'nde eşek sırtında su..
    5. Sıcak hava vurdu, kilosu 30 kuruşa indi
    6. Fed`den 'risk' açıklaması
    7. Kuzey Kore'ye sürpriz teklif! Gelin...
    8. Samsung, tarihindeki en yüksek kârı..
    9. Instagram'dan şık değişiklik!
    10. Galatasaray, Şeren'i unutmadı
    11. Top mermisini kesmişti! Evinden..
    12. Kaza yapan araca arılar yüzünden..
    13. Demirtaş'tan kelepçe bahanesi!
    14. Şişli Etfal'in şampiyon hemşiresi
    15. Şaşırttılar... İsrail'e Amerika engeli!
    16. Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda..
    17. Dallas Mavericks, 39'luk Nowitzki'yi..
    18. Vladimir Putin'den flaş karar!..
    19. Kemalist amiral 'hocam' lafını duyunca..
    20. Malatya kayısısına Avrupa Birliği..
    Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
    Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
    O ülkeden flaş açıklama: Savaş çıkarsa ABD'nin...
    O ülkeden flaş açıklama: Savaş çıkarsa ABD'nin...
    Hıncal Uluç: Bu defa da cevap vermezsen seni...
    Hıncal Uluç: Bu defa da cevap vermezsen seni...
    İlker Başbuğ hakkında flaş karar!
    İlker Başbuğ hakkında flaş karar!