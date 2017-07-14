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Formula 1'de sıradaki durak...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Büyük Britanya'da yapılacak sezonun 10. yarışıyla sürecek.

14 Temmuz 2017 Cuma 11:16
Formula 1'de sıradaki durak...

Büyük Britanya'nın Silverstone kasabası ile aynı adı taşıyan 5 bin 891 metrelik pistte 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 16 Temmuz Pazar günü aynı saatte koşulacak.

Sezonun şu ana kadar koşulan 9 yarışında, Avustralya, Bahreyn ve Monaco'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin, Kanada ve İspanya'da Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya ve Avusturya'da Valtteri Bottas, Azerbaycan'da ise Daniel Ricciardo kürsünün zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1'de Büyük Britanya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı:

1. Sebastian Vettel (Almanya) - 171 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 151

3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 136

4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 107

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 83

Takımlar klasmanı:

1. Mercedes - 287

2. Ferrari - 254

3. Red Bull - 152

4. Force India - 89

5. Williams - 40

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 11:16
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