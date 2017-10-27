Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan Meksika'da

Başkent Meksiko'nun 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak Meksika Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 21.00'de başlayacak. Yarış ise 29 Ekim Pazar günü TSİ 21.00'de start alacak.

Sezonun şu ana kadar koşulan 17 yarışında Avustralya, Bahreyn, Monaco ve Macaristan'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin, Kanada, İspanya, Büyük Britanya, Belçika, İtalya, Singapur, Japonya ve ABD'de Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya ve Avusturya'da Valtteri Bottas, Azerbaycan'da Daniel Ricciardo, Malezya'da ise Max Verstappen kürsünün zirvesine çıktı.

32 yaşındaki Büyük Britanyalı Hamilton, yarışı ilk beş sırada bitirmesi halinde kariyerinin dördüncü şampiyonluğunu ilan edecek.