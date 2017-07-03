Forekste yetkilendirmeyi sadece SPK yapacak

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile yerli yatırımcılara kaldıraçlı piyasalar ve türev araçlarda yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yetkilendirdiği aracı kuruluşlarla işlem yapma şartı geldi.

Değişiklik ile 32 sayılı kararın alt maddelerine ait iki ayrı bend yeniden düzenlendi.



Buna göre "Kaldıraçlı işlemler ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araç işlemleri" Türkiye'de yerleşik kişilerce yalnızca SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla yapılabilecek.



'MERKEZ BANKASI 9. BENTTEN ÇIKTI'



Kararın 6. maddesinn 9. bendine gelen bu değişiklik öncesi "Vadeli döviz alım satımına ilişkin düzenlemeleri yapmaya Merkez Bankası yetkilidir." ifadesi yer alıyordu. Aynı maddenin 7. ve 8. maddeleri ise sırasıyla şöyle:



*Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş aracı kuruluşlarca, dövize ve kıymetli madene dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmiş her türlü türev araçların alım satımı, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde teşkilatlanmış borsalarda yapılır.



* Döviz transferinin bankalardan yapılması kaydıyla yurt dışından vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev araçlarının alım satımı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş yurt içinde veya yurt dışında bulunan aracı kuruluşlar aracılığıyla yapılır.



'YALNIZCA SPK YETKİLİ KURUMLAR VURGUSU'



Bunun yanı sıra 15 inci maddenin e bendi de aşağıdaki şekilde yeniden düzenlendi:



"Türkiye'de yerleşik kişilerin, kaldıraçlı işlemler ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araçları yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla almaları ve satmaları serbesttir."