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Foreks oyuncusunun parası yurt içinde kalacak

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, yabancı foreks şirketlerine yönelik yapılan düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

09 Temmuz 2017 Pazar 12:14
Foreks oyuncusunun parası yurt içinde kalacak

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, yurt içi yerleşiklerin, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) yetkilendirilmeyen yabancı foreks şirketleri üzerinden işlem yapmasını yasaklayan düzenlemeye ilişkin, "Türk vatandaşları, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almayan yurt dışındaki foreks şirketlerine yatırım yapamazlar, orada oyuncu olamazlar. Kaynağın yurt dışına gitmesini engellemek için bunu yapıyoruz, son derece doğru bir kural." dedi.

Canikli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin, Türkiye'de yerleşik kişiler, kaldıraçlı işlemler ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araçlarının yalnızca SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla alınıp satabilmesini düzenlediğini söyledi.

Şubat ayında yapılan düzenlemeyle foreks işlemlerinde kaldıraç oranını 1'e 100'den 1'e 10'a düşürdüklerini hatırlatan Canikli, şöyle devam etti:

"O haliyle tam bir dijital kumarhane gibiydi. O platformdan istediği heyecanı bulamayan bazı vatandaşlarımız dijital ortamda uluslararası faaliyette bulunan piyasalara yönelmeye başladılar. Bunu engellemek ve o piyasalara kaynak çıkışını önlemek için bu kararı aldık."

Canikli, yeni düzenlemenin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Türk vatandaşları, SPK'den izin almayan yurt dışındaki foreks şirketlerine yatırım yapamazlar, orada oyuncu olamazlar. Kaynağın yurt dışına gitmesini engellemek için bunu yapıyoruz, son derece doğru bir kural." diye konuştu.

Foreks nedir?

Foreks, bir ülkenin para birimiyle başka bir ülkenin para birimi arasındaki değişim oranından faydalanılarak, döviz ticaretinin yapıldığı uluslararası piyasaların tamamı olarak tanımlanıyor.

Kelime anlamı olarak "döviz takası" anlamına gelen foreks piyasasında altın, gümüş, petrol, kahve, buğday gibi birçok üründe işlem yapılabiliyor.

Küresel ölçekte gecelik işlem hacmi trilyon dolar düzeylerinde olduğu belirtilen foreks piyasasında işlem yapan yurt içi yerleşiklerin sayısının 15 bin düzeyinde olduğu tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 12:14
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