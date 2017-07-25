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Ford'dan İlgisizlik!

Dünya devi Ford'a internet sitelerinden gelen şikayetler çığ gibi.

25 Temmuz 2017 Salı 15:58
Ford'dan İlgisizlik!

Ahmet Balı / İSTANBUL - Kullanıcılar, sıfır aldıkları araçların boyalı çıktığını, hatalı ürünleri satarak garantisi olmasına rağmen geri alınmadığını, servis şikayet hatlarının saygısızca konuştuğunu ve Ford'un hiç bir şekilde aracının arkasında durmadığını iddia ediyor.

Oldukça sık alınan teknik şikayetler arasında; direksiyon kutusunun fazla sorun çıkarması, parça hataları nedeniyle araçtan garip sesler gelmesi, direksiyon ve vitesin soyulması gibi sorunlar başta yer alıyor.

Bunun yanında, sikayetvar.com internet sitesinden alınan verilere göre, Ford kullananların yalnızca yüzde yedilik kısmı aracından memnunken, son bir yıl içinde internet sitelerinden Ford'a 600'den fazla şikayet geldi.

Bayilerin sıfır araç satar gibi, ikinci el boyalı araçlar satmaya kalkışması, şikayete gelen müşterileri  cüzi bir miktar para karşılığında susturmaya çalışması ve bu bayilyer hakkında gerekli işlemlerin yapılmaması da gelen şikayetler arasında.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 15:58
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