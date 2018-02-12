Ford Ka+ Active görücüye çıktı

Ford Ka+ Active, hafif arazi şartlarında da kullanılabilecek özellikte ve standart Ka+ modeline göre 23 mm daha yüksekte tasarımda konumlanıyor. Ayrıca crossover modellerinde de gördüğümüz plastik gövde parçaları da otomobili standart versiyonundan ayırıyor.

Ford Active ailesinde giriş seviyesinde konumlandırılacak modelde sis lambaları ve LED gündüz farları standart olarak özelliğine ekleniyor. Modele has 15 inçlik alaşım jantlar ve özel bronz bir renk seçeneği de kullanıcılarına sunuluyor.

Aracın kaputunun altında ise yeni model 3 silindirli 1,2 litrelik Ti-VCT benzinli motor yer alacak. 70 HP güç üreten bu motorun yanı sıra bir de 1,5 lt hacminde 95 HĞ güç üreten TDCi dizel motor sunulacak.