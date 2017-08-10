Focus dergisinden Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alman Focus dergisine verdiği ihanet dolu skandal söyleşinin, CHP'nin onayı alınarak yayımlandığı ortaya çıktı.10 Ağustos 2017 Perşembe 09:32
Focus Dergisi'nden Frank Nordhausen, Twitter'dan yaptığı açıklamada söyleşinin tamamının CHP'ye gönderilerek resmi onay alındığını belirtti.
Alman Focus dergisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi karalayan "Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok" ihanet sözlerine yer vermişti.
KILIÇDAROĞLU "BEN ÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEDİM" DİYEREK SUÇU FOCUS'A ATMIŞTI
Açıklamanın Türk halkından büyük tepki çekmesi üzerine, Focus dergisini suçlayan CHP'nin taktiği tutmadı. CHP ihanetini örtbas etmek için, Focus dergisini suçlayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu aklamaya çalıştı.
FOCUS: YAYINLANMADAN ÖNCE CHP'DEN ONAY ALINDI
CHP'nin dergideki söyleşi için kelimesi kelimesine onay verdiği ortaya çıktı.
Focus dergisinden Frank Nordhausen, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Alman gazetecilik geleneklerine göre söyleşi CHP'ye gönderildi ve basılmadan önce resmi onay alındı" dedi.
İşte Nordhausen'ın CHP'yi yalanlayan tweeti: