Focus dergisinden Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması

Focus Dergisi'nden Frank Nordhausen, Twitter'dan yaptığı açıklamada söyleşinin tamamının CHP'ye gönderilerek resmi onay alındığını belirtti.

Alman Focus dergisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi karalayan "Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok" ihanet sözlerine yer vermişti.

KILIÇDAROĞLU "BEN ÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEDİM" DİYEREK SUÇU FOCUS'A ATMIŞTI

Açıklamanın Türk halkından büyük tepki çekmesi üzerine, Focus dergisini suçlayan CHP'nin taktiği tutmadı. CHP ihanetini örtbas etmek için, Focus dergisini suçlayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu aklamaya çalıştı.

FOCUS: YAYINLANMADAN ÖNCE CHP'DEN ONAY ALINDI

CHP'nin dergideki söyleşi için kelimesi kelimesine onay verdiği ortaya çıktı.

Focus dergisinden Frank Nordhausen, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Alman gazetecilik geleneklerine göre söyleşi CHP'ye gönderildi ve basılmadan önce resmi onay alındı" dedi.

İşte Nordhausen'ın CHP'yi yalanlayan tweeti: