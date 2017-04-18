Foça protokolünden yakar top

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını yeni nesillere aktarmak, çocukların eğlenebilecekleri ortam oluşturmak ve sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’nin bu yıl 3.’sü düzenleniyor. Şenlikler kapsamında; yakar top, mendil kapmaca gibi oyunlar oynanıyor.

Protokol üyelerinden yakar top

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’nin açılışına; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, Foça Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, Foça Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Emre Şahin, Foça Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Yaylalı, Foça Sağlık Müdürü Göksel Aslan ve Gıda, Foça Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Tercanlıoğlu, veliler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Foça Kaymakamlığı, Foça Belediyesi ve Foça Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlenen 3. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’nde; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Reha Midilli İlkokulu 2-B sınıfı öğrencileri dans gösterisi sahneledi. Ardından protokol üyeleri, şenliğin açılışını yakar top oynayarak yaptı. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’nin, dostluk, kardeşlik ve sevginin doyasıya yaşandığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlendiğini belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Ulu Önderimiz Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan arifesinde düzenlediğimiz 3. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’mizde, Foçalı çocukları mutlu ve eğlenirken görmek, bizleri de çok mutlu ediyor" dedi.