FM radyo tarih oluyor

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FM radyo ağını kapatarak dijital yayına geçen ilk ülke Norveç oluyor. Norveç'te 11 Ocak'ta yürürlüğe girecek "dijital ses yayını" uygulamasıyla, yıl sonuna kadar FM radyo ağı tamamen terk edilecek.

YÜZDE 66 KARARI DESTEKLEMİYOR

Norveçlilerin yüzde 66'sı FM radyoların terkedilmesine karşı çıkıyor. Ülkede sadece yüzde 17'lik bir kesim, radyo yayında yeni dönemi destekliyor..

Hükümetse bu oranlara, "dijital ağların daha fazla radyo kanalı barındırabileceğini" savunarak cevap veriyor.

Bu yayının artıları arasında, parazitin ortadan kalkması ve daha temiz bir ses elde edilmesi gösteriliyor.

Ancak, FM'in terk edilmesiyle, şu anda radyo aracılığıyla verilen acil durum uyarı mesajlarını çok sayıda kişinin alamayabileceğinden endişe ediliyor.

2 MİLYON ARAÇ YENİ TEKNOLOJİYE UYGUN DEĞİL

NTV'nin haberine göre Norveç'teki 2 milyon aracın dijital ses yayınını alacak teknolojiye sahip olmadığı belirtiyor. Bu araçların yeni teknolojiye uyum sağlama maliyetinin toplamda 1 milyar TL'yi bulabileceği ifade ediliyor.

Norveç diğer Avrupa ülkeleri arasında da yeni bir akım başlatmış gibi görünüyor. İsviçre FM radyodan dijital yayına geçme planını 2020'de hayata geçirecek. İngiltere ve Danimarka da konunun ciddi şekilde tartışıldığı ülkelerden.

Özellikle İngiltere'de radyonun dijital ortamda dinlenme oranının yüzde 50'yi bulması, konunun destekçilerini cesaretlendiriyor.

1933'te ABD'de keşfedilen bir iletişim teknolojisi olan frekans modülasyonu yani kısa adıyla FM, radyolarda ses taşıyan sinyal olarak biliniyor.