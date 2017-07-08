Florya'da kıyım var! 15 futbolcu gönderildi...

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'da alt yapının başına bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Emrah Bayraktargetirilmişti. Bayraktar radikal bir kararla U19 ve U21 takımında forma giyen 15 futbolcu ile yolları ayırdı. U21 ve U19 takımı için onlarca futbolcu denenmeye alındı. Beşiktaşlı eski yönetici Sinan Vardar'ın tavsiyesi ile 2 Kıbrıslı oyuncu ise Florya'da antrenmanlara çıkıyor.



İstikrarsızlık sürüyor



Son yıllarda Galatasaray'daki teknik direktör istikrarsızlığı alt yapıya da yansımış durumda. Gönderilen teknik direktörlerin yerine gelen alt yapı hocaları da sarı-kırmızılı kulüpte tutunamadı. Bu nedenle alt yapı hocaları da sürekli değişmek zorunda kaldı. En son örnekler Orhan Atik ve Hollandalı Riekerink'ti...



Yeni sezon için yapılanmaya giden Galatasaray'dan Sportif Direktör Cenk Ergün bir dönem Beşiktaş'ta çalışan Emrah Bayrakar'ı alt yapının başına getirdi. Bayraktar ise yıllardır alt yapıda forma giyen 15 futbolcunun kalemini bir anda kırdı ve genç futbolcular Galatasaray'dan kovuldu. Gönderilen futbolcuların bir çoğu geçen sezon şampiyon olan U19 takım forması giyiyordu.

U21 Takımı hocasız çalışıyor



U21 takımı yeni sezona hazırlıklarına başladı ama halen takımın hocası yok. Futbolcular sadece kondisyoner eşliğinde antrenman yapıyorlar. Hocasız, başı boş çalışan futbolcuların 2 Hafta sonra Almanya'da turnuvaya katılacakları öğrenildi.



Torpille futbolcular deneniyor



Eski Beşiktaşlı yönetici Sinan Vardar'ın tavsiyesi üzerine Emrah Bayraktar'ın 2 Kıbrıslı futbolcu Ahmet Sivri ve Fikret Yağcıoğlu'nu denemeye alması ise eleştiri konusu oldu. Bu futbolcular dışında da 20'ye yakın ismin çeşitli yerlerden gelen tavsiyeler üzerine Florya'da denemeye geldiği iddialar arasında...

Kaynak:Fanatik