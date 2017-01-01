Florya’da 81 dönüm arazi ihalesine iptal kararı

İstanbul Bakırköy’de 1978’den beri faaliyet gösteren Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tahsisli ‘Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi’nin bulunduğu 81 dönümlük arazi, 2010’da TOKİ tarafından satın alındı. Atatürk Havalimanı’nın batı tarafında kalan ve bir bölümü yeşil alan olan arazinin mülkiyeti, 12 Mart 2015’te TOKİ’ye geçti. Arazi, 17 Ocak 2017’de imar planı değişikliğiyle, ‘Resmi Kurum Alanı’ olarak değiştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın arazi için hazırladığı imar planı değişikliği, 25 Ağustos 2017’de askıya çıkarıldı. Eğitim binaları, kapalı spor salonu, atış poligonu ve caminin bulunduğu alana “konut ve ticaret” fonksiyonu verildi. Alanın yüzde 56’sına denk gelen 46 bin metrekarelik kısmı konut ve ticaret, yüzde 18’e denk gelen 15 bin metrekarelik kısmı park, yüzde 12’ye denk gelen 9 bin metrekarelik kısmı ise yol olarak planlandı. Ayrıca alanın yüzde 8’i özel eğitim ve yüzde 4’ü de cami alanına ayrıldı.

İHALE İPTALİ DAVASI

Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre CHP’li İBB Meclisi üyeleri, plana itiraz etti. Planların itiraz süreci devam ederken, planı kesinleşmeyen alan için eşzamanlı olarak Emlak Konut GYO tarafından ihaleye çıkılacağı ve 4 Ekim’de birinci oturumun düzenleneceği duyuruldu. Bunun üzerine CHP’li Meclis üyeleri Hakkı Sağlam ve Özgür Aydın, ihalenin usule ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması ve iptal istemiyle dava açtı. Plan değişikliği ile bölgedeki insan ve trafik yoğunluğunun artacağı, planı kesinleşmeyen alanın ihaleye çıkarılmasının kanuna aykırı olduğu belirtildi. 81 dönümlük araziye rezidans ve AVM inşaa edileceği tartışması sürerken, Emlak Konut ihalenin iptal edildiğini açıkladı. Açıklamada, “2. oturumu 11 Ekim 2017’de yapılan İstanbul Bakırköy Şevketiye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi ihalesi iptal edilmiştir” denildi. İptal gerekçesi ise ihale tekliflerinin asgari bedelin altında kalması olarak gösterildi.

‘CENTRAL PARK OLSUN’

Yönetmeliğe göre komisyon kurularak yeniden ihaleye çıkılabilir. Ancak dava açan CHP’li meclis üyeleri, yeniden ihale olsa da yargı tarafından iptal edileceğini kaydetti ve “Bu, arazi için son şans” dedi.

Etiler Polis Okulu arazisine de benzer sürecin ardından plan değişikliği ile konut yapılmasına izin verilmesinden sonra, Bakırköy’deki polis okulu arazindeki plan değişikliği tartışma yaratmıştı. İstanbul’daki yeşil alanların korunması için sosyal medyada bir araya gelen kullanıcılar, 3’üncü havalimanının hizmete girmesinden sonra, Atatürk Havalimanı arazisinin de New York’un kalbindeki Central Park gibi bir parka dönüştürülmesi gerektiğini savunmuştu.