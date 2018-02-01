Florentin Pogba resmen Süper Lig ekibinde

Başkent kulübü, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Saint-Etienne’de forma giyen Florentin Pogba’yı renklerine bağladı. Manchester United’da oynayan Paul Pogba’nın ağabeyi Florentin Pogba ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı.



Kırmızı-siyahlılar, ara transfer döneminde daha önce eski oyuncusu Aydın Karabulut’un yanı sıra Bursaspor’dan Deniz Yılmaz ve Ligue 1 ekibi Montpellier’den Beninli oyuncu Stephane Sessegnon’u kadrosuna katmıştı.



İspanya’nın Celta Vigo takımında futbola başladıktan sonra Fransa’nın Sedan ekibine giden 1990 doğumlu Florentin Pogba, 2012 yılında Saint-Etienne’e transfer oldu ancak Sedan’da kiralık oynamaya devam etti. Pogba, Sedan’da bir sezon kiralık forma giydikten sonra Saint-Etienne için mücadele etti.



Sakatlığı nedeniyle bu sezon fazla forma şansı bulamayan Pogba, Ligue 1’de 5 maçta süre aldı. Pogba, Gine Milli Takımı’nda ise 20 karşılaşmada görev yaptı.