Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Florentin Pogba resmen Süper Lig ekibinde

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ara transfer döneminde son takviyesini savunma oyuncusu Florentin Pogba’yı kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

01 Şubat 2018 Perşembe 01:58
Florentin Pogba resmen Süper Lig ekibinde

Başkent kulübü, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Saint-Etienne’de forma giyen Florentin Pogba’yı renklerine bağladı. Manchester United’da oynayan Paul Pogba’nın ağabeyi Florentin Pogba ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı.

Kırmızı-siyahlılar, ara transfer döneminde daha önce eski oyuncusu Aydın Karabulut’un yanı sıra Bursaspor’dan Deniz Yılmaz ve Ligue 1 ekibi Montpellier’den Beninli oyuncu Stephane Sessegnon’u kadrosuna katmıştı.

İspanya’nın Celta Vigo takımında futbola başladıktan sonra Fransa’nın Sedan ekibine giden 1990 doğumlu Florentin Pogba, 2012 yılında Saint-Etienne’e transfer oldu ancak Sedan’da kiralık oynamaya devam etti. Pogba, Sedan’da bir sezon kiralık forma giydikten sonra Saint-Etienne için mücadele etti.

Sakatlığı nedeniyle bu sezon fazla forma şansı bulamayan Pogba, Ligue 1’de 5 maçta süre aldı. Pogba, Gine Milli Takımı’nda ise 20 karşılaşmada görev yaptı.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 01:58
  1. Florentin Pogba
  2. Gençlerbirliği
  3. Saint Etienne
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başakşehir'in yıldız ismi takımdan ayrıldı! İşte yeni kulübü
    1. Başakşehir'in yıldız ismi takımdan..
    2. Bayern Münih'te golcü oyuncu sakatlandı!
    3. Siz işgali iyi bilirsiniz
    4. Florentin Pogba resmen Süper Lig..
    5. Fenerbahçe son saniyede!
    6. ABD’den S-400 itirafı: "Vazgeçirmeye..
    7. Ve Volkan Şen Konyaspor'da
    8. Aykut Kocaman: Bizim şampiyon olma..
    9. O şahsın akli dengesi bozuk
    10. İşte Öztürk Yılmaz gerçekleri
    11. İşte İsrail'in bu ay katlettiği çocuk..
    12. Adana Valiliği'nden flaş Furkan Vakfı..
    13. Bekamız için nükleer füze şart
    14. Savunma Sanayii İcra Komitesi..
    15. "Tamamen akli dengesi bozulmuş..."
    16. ABD'de vekilleri taşıyan tren kaza yaptı
    17. Öcalan'ın sözde anıtının altından..
    18. Macron'dan Türkiye'ye karşı ikinci..
    19. "Lübnan ile aramızda bir savaş..
    20. 50 milyon fare koca şehri istila etti
    Termobarik patlayıcımız hazır!
    Termobarik patlayıcımız hazır!
    CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
    CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
    Mezarlıkta esrarengiz olay! Mezarlar kendi kendine...
    Mezarlıkta esrarengiz olay! Mezarlar kendi kendine...
    İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki
    İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki
    Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor
    Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.02.2018
    Esed YPG'yi sattı...Sıkışıp kaldılar!
    Esed YPG'yi sattı...Sıkışıp kaldılar!
    25 yıldan beri FETÖ içindeymiş!
    25 yıldan beri FETÖ içindeymiş!