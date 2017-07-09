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Flash TV spikeri arkadaşını böyle vurdu!

Haber spikeri Gökhan Taşkın'ın bu sabaha karşı Beyoğlu'nda arkadaşını ayağından vurma anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

09 Temmuz 2017 Pazar 09:07

Görüntünde Gökhan Taşkın iki arkadaşının birlikte caddede yürüdüğü sırada arkadaşı sunucuya doğru yöneliyor. Bu sırada Taşkın'ın belinden çıkardığı tabancanın tetiğine basıyor ve arkadaşının topuğundan vuralarak yaraladığı görülüyor.

Beyoğlu'nda bu sabaha karşı meydana gelen olayda  Gökhan Taşkın ve Fırat Karadayı, bir arkadaşı ile sokakta yürümeye başladı. Yürüş sırasında Fırat Karadayı , spiker Gökhan Taşkın'a doğru yöneldi. Bu sırada Taşkın belinden çıkardığı tabanca ile arkadaşını topuğundan vurdu. Yaralı Fırat Karadayı Şişli Hamidiye Etfal eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırak tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltınan spiker Gökhan Taşkın ise arkadaşının şikayetci olmaması nedeniyle verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 09:07
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