Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Flaş taşeron işçi açıklaması: Onların da başvurularını alın

Devlet Personel Başkanlığı tarafından, 12 aydan az süreli taşeron şirketlerde çalışanlara yönelik duyuru yayımlandı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 16:55
Flaş taşeron işçi açıklaması: Onların da başvurularını alın

Taşeron işçilerde son başvuru süresi yaklaşırken akıllara bir yıldan az çalışan işçilerin kadro kapsamında olup olmayacağı soruları takıldı. Bu konuyla ilgili, Devlet Personel Başkanlığı bir duyuru yaptı.

İşte taşeron işçilerle ilgili yapılan o duyuru:

Başkanlığımıza ulaşan bilgilerde, kamuda bir yıldan az süreyle çalışan alt işveren işçilerine statü değişikliğine ilişkin başvuru imkanı sağlanmadığı ifade edilmektedir.

Gerek 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesinde, gerekse bu kapsamda yayımlanan Usul ve Esasların 19 uncu ve 44 üncü maddelerinde; kapsamdaki idarelerde ve mahalli idare şirketlerinde oniki aydan az süreyle çalışmakta olan işçilere de en son hizmet alım sözleşmelerinde öngörülen dönem ve çalışma süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla geçici işçi pozisyonlarında (mahalli idare şirketlerinde işçi statüsünde geçici olarak) istihdam edilmek üzere başvuru imkanı sağlanmıştır.

Bu itibarla, düzenleme kapsamındaki idare ve mahalli idare şirketlerinin, yükümlülüklerini yerine getirmek üzere söz konusu çalışanlardan gerekli nitelikleri taşıyanların da başvurularını aynı şartlarda almaları gerekmektedir.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 16:55
  1. Devlet Personel Başkanlığı
  2. Taşeron işçi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ülkeye girişleri yasaklanmıştı...
    1. Ülkeye girişleri yasaklanmıştı...
    2. İngiltere'de şok! İstifa etti...
    3. Ahmak borazanın fiyasko Kudüs resitali!
    4. İran'dan son dakika açıklaması:..
    5. AK Parti'den Bahçeli'ye ittifak cevabı
    6. Balistik füze ile saldıracaklardı.....
    7. Edremit Körfezi'nde 3.5 şiddetinde..
    8. Papa'dan Erdoğan'a cevap geldi!
    9. Reuters duyurdu... Dünya çapında..
    10. Hazar denizi için düğmeye basıldı...
    11. Fransa'ya gitmek istiyorlar... Her..
    12. Çorum'da otomobil dere yatağına..
    13. Devlet Bahçeli'nin 2019 kararı CHP'yi..
    14. Ruhani'den özeleştiri: Halkın sesini..
    15. Kastamonu'da kaçak kazı operasyonu: 6..
    16. İngiltere'den Kudüs açıklaması
    17. PKK'lı terörist 'askerlik yaparken'..
    18. Şentop sinyali verdi: ABD'ye karşı..
    19. Flaş taşeron işçi açıklaması: Onların..
    20. Trump'ın ofisinde yangın
    Semra Özal'dan şoke eden açıklama: İçki de içerdim, namaz da kılardım
    Semra Özal'dan şoke eden açıklama: İçki de içerdim, namaz da kılardım
    Erdoğan anlaştı! Tam 5 bin 700 ton...
    Erdoğan anlaştı! Tam 5 bin 700 ton...
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...