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Güney Afrika'da Cumhurbaşkanı Zuma’nın istifası istendi

Güney Afrika'da iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) 13 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Jacob Zuma’nın istifasını istemeye karar verdi.

13 Şubat 2018 Salı 10:29
Güney Afrika'da Cumhurbaşkanı Zuma’nın istifası istendi

Financial Times’da yer alan habere göre ANC, Zuma'nın "skandallarla dolu iktidarını sonlandırarak, ANC'nin liderliğine geçen Aralık ayında seçilen Cyril Ramaphosa’nın cumhurbaşkanlığı görevine getirilmesini" isteyecek.

ANC'nin yönetici komitesi haftalardır devam eden politik felç ve parti liderlerinin Cumhurbaşkanı'nı istifaya çağırdığı süreç sonrası gerçekleştirilen 13 saat süren bir toplantıda Zuma’yı istifaya çağırmaya karar verdi. Zuma’nın iktidarda olduğu dönem rüşvet skandallarıyla çalkalandı, ekonomi duraksadı ve ANC'ye halkın desteği azaldı.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 10:29
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