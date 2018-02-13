Güney Afrika'da Cumhurbaşkanı Zuma’nın istifası istendi

Financial Times’da yer alan habere göre ANC, Zuma'nın "skandallarla dolu iktidarını sonlandırarak, ANC'nin liderliğine geçen Aralık ayında seçilen Cyril Ramaphosa’nın cumhurbaşkanlığı görevine getirilmesini" isteyecek.

ANC'nin yönetici komitesi haftalardır devam eden politik felç ve parti liderlerinin Cumhurbaşkanı'nı istifaya çağırdığı süreç sonrası gerçekleştirilen 13 saat süren bir toplantıda Zuma’yı istifaya çağırmaya karar verdi. Zuma’nın iktidarda olduğu dönem rüşvet skandallarıyla çalkalandı, ekonomi duraksadı ve ANC'ye halkın desteği azaldı.