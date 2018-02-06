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Flaş istifa açıklaması!

Chelsea menajeri Antonio Conte, ağır Watford yenilgisi sonrası kadro seçiminde hata yaptığını kabul etti.

06 Şubat 2018 Salı 13:33
Flaş istifa açıklaması!
Chelsea menajeri Antonio Conte, maçın ardından düzenlenen toplantıda;
 
"Büyük hayal kırıklığı içindeyim. Çünkü çok kötü oynadık. Takımımı ilk kez kaybetme korkusu içinde gördüm. Burada benim de hatam var. Belki de sahaya en iyi takımı çıkaramadım.
 
Hala işimin başındayım. Her gün kulübüm için yüzde 120 performans ile çalışıyorum. Bu nedenle işimi kaybetme endişem yok. Ancak kulübüm bunu yeterli bulmuyorsa, farklı bir karar alabilir.
 
Bana her maç sonrası aynı soruyu soruyorsunuz. Yarın Chelsea'nin başında olup olmayacağımı bilmiyorum. Ancak bunun için endişeli değilim. Çünkü her gece yatağıma girdiğimde, elimden gelenin en iyisini yapmış olmanın rahatlığıyla uyuyorum.
 
Geleceğim hakkında son kararı ben değil; kulübüm verecek ve hayat kaldığı yerden devam edecek"
 
Kaynak:Beinsports
 
Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 13:33
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