Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Flaş İsrail kararı! İletişim kesildi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, terör devleti İsrail ile resmi ilişkileri kestiklerini duyurdu.

21 Temmuz 2017 Cuma 22:39
Flaş İsrail kararı! İletişim kesildi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, terör devleti İsrail ile resmi ilişkileri kestiklerini duyurdu.

Abbas, "İsrail'le resmi iletişimi kestik. Harem'i Şerif'ten dedektörler kaldırılana kadar sürecek" dedi.

Terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal dedektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif'te egemenlik sağlamak istiyor. Ayrıca terörist İsrail, namaz kılan Müslümanlara saldırıyor.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 22:39
  1. filistin
  2. mahmud abbas
  3. israil
  4. mescidi aksa
  • !!! !!!!! ???????!!! !!!!! ???????52 dk önce
    Nihayet akillaniyormu abbas
  • hurkanhurkan1 sa önce
    Rabbim yar ve yardimciniz olsun
  • Murat Murat 1 sa önce
    Teröristİsrail
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Hayret!!coook sasirdim..abbas sen ordamiydin ?
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Suudi Arabistan'a saldırı
  1. Suudi Arabistan'a saldırı
  2. Filistinli Müslümandan misilleme..
  3. ABD emretti: YPG ismini değiştirdi
  4. Fitch'ten Türkiye açıklaması
  5. Türklerden terörist İsrail'e Mescid-i..
  6. Katar Emiri Al Sani'den açıklama:..
  7. Flaş İsrail kararı! İletişim kesildi
  8. Erdoğan'dan Mescid-i Aksa açıklaması
  9. Kılıçdaroğlu haberi duyunca Bakan..
  10. ABD açıkladı: Bağdadi yaşıyor!
  11. ABD vurdu: Çok sayıda ölü var
  12. Diyaliz hastalarına televizyon hizmeti
  13. Akçakoca’da AK Partidelege seçimi..
  14. Tavşanlı Mescid-i Aksa için birlik oldu
  15. Merdiven altı plakalara son
  16. ‘Haydi Çocuklar Havuza’ projesinde..
  17. Dernekte kumar oynayan 47 şahsa 10 bin..
  18. Aşkı Diyarbakır korkusunun önüne geçti
  19. Vansesi Gazetesi 80 yaşında
  20. Uyuşturucu ticareti şüphelisi yakalandı
Türkiye ve Katar İsrail'i neden engelleyemiyor?
Türkiye ve Katar İsrail'i neden engelleyemiyor?
Flaş İsrail kararı! İletişim kesildi
Flaş İsrail kararı! İletişim kesildi
PKK'ya ağır darbe! 54 terörist öldürüldü
PKK'ya ağır darbe! 54 terörist öldürüldü
6.3’lük deprem sonrası İzmir Kordon’da şok görüntü…
6.3’lük deprem sonrası İzmir Kordon’da şok görüntü…