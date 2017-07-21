Flaş İsrail kararı! İletişim kesildi
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, terör devleti İsrail ile resmi ilişkileri kestiklerini duyurdu.21 Temmuz 2017 Cuma 22:39
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, terör devleti İsrail ile resmi ilişkileri kestiklerini duyurdu.
Abbas, "İsrail'le resmi iletişimi kestik. Harem'i Şerif'ten dedektörler kaldırılana kadar sürecek" dedi.
Terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal dedektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif'te egemenlik sağlamak istiyor. Ayrıca terörist İsrail, namaz kılan Müslümanlara saldırıyor.