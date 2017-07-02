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Flaş İsrail iddiası! Gizli konsey onay verdi

Spiegel dergisi, Bundessicherheitsrat konseyinin, İsrail'e 3 adet denizaltı satışına onay verdiğini yazdı. Habere göre Netanyahu da bu anlaşmayı İsrail ordusuna rağmen yaptı.

02 Temmuz 2017 Pazar 20:10
Flaş İsrail iddiası! Gizli konsey onay verdi

Söz konusu haberde, gizli kararlar alan Federal Güvenlik Konseyinin (Bundessicherheitsrat), Thyssen-Krupp şirketinin, Kiel kentinde inşa etmek istediği ve nükleer başlıklı füze taşıyabilen "Dolphin" tipi 3 denizaltının satış anlaşmasına onay verdiği belirtildi.

Haberde ayrıca, Alman yönetiminin daha önceki satışlarda yaptığı gibi bu satışı da sübvanse edeceği sinyalini verdiği ve böylelikle toplam 1,5 milyar avro maliyetin üçte birini üstlenebileceği ifade edildi.

HEM NETANYAHU'NUN HEM ALMAN ŞİRKETİN AVUKATI

Bu anlaşmanın gölgesinde İsrail'de yolsuzluk iddialarının bulunduğuna işaret edilirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun avukatının aynı zamanda İsrail'de Thyssen Krupp'un hukuk danışmanlığını yaptığı belirtildi. Bunun, Netanyahu'nun İsrail ordusuna rağmen bu anlaşmayı yapmak istemesini açıklayabileceği yorumu da yapıldı.

Son olarak, anlaşmada, söz konusu iddiaların kanıtlanması durumunda Almanya'ya sözleşmeyi iptal edebilme imkanı verildiği aktarıldı.

'6. DENİZALTI İNŞA EDİLİYOR'

Bu anlaşmanın dışında İsrail'in "Dolphin" tipi 5 denizaltıya sahip olduğu, altıncısının yapımına ise devam edildiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 20:10
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