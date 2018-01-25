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Flaş iddia: TSK Münbiç'in batısını vurdu

Yerel kaynaklar, Türk savaş uçaklarının, Münbiç'in batısındaki bazı hedefleri bombaladığını iddia etti.

25 Ocak 2018 Perşembe 00:20
Flaş iddia: TSK Münbiç'in batısını vurdu

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Münbiç'in batısındaki bazı hedeflerin Türk savaş uçakları tarafından bombalandığı iddia edildi.

Yerel kaynakların geçtiği bilgilere göre, Türk jetleri Münbiç'in batısındaki Arima ve Dandaniye köylerine hava harekatı düzenledi. Yine iddialara göre, Münbiç'in kuzeyinde yer alan Um Julud ve Yalışlı da vurulan bölgeler arasında.

AFRİN'E GÖNDERİLEN DESTEK GÜÇLER VURULDU İDDİASI

Öte yandan, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın programının konuklarından Mete Yarar ve Çetiner Çetin de söz konusu iddialara ilişkin duyumlar aldıklarını ifade ettiler.

Mete Yarar, iddiayla ilgili "Münbiç civarından Afrin'e geçecek olan büyük bir PKK grubunun, yani takviyeye gidecek olan bir grupla ilgili bir istihbarat alındığı ve Münbiç kırsalında bulunduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber7

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 00:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • İbrahim İbrahim 46 dk önce
    Nereye giderseniz gidin kimin uşaklığını yaparsanız yapın hepiniz öleceginiz yerdesiniz
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