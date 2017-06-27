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Flaş iddia: Trump Esed ile görüşecekti

ABD'de yayımlanan The New York Times gazetesi, CIA Direktörü Mike Pompeo'nun, 2002'de Suriye'de kaybolan ABD'li gazeteci Austin Tice'ın serbest bırakılması için Suriye istihbaratının başındaki Ali Memlük ile alternatif bir görüşme kanalı üzerinden irtibata geçtiğini yazdı.

27 Haziran 2017 Salı 17:17
Flaş iddia: Trump Esed ile görüşecekti

Habere göre, ABD ve Suriye arasındaki iletişim kanallarını sağlıklı çalışması neticesinde Tice planlandığı gibi ülkesine dönseydi, ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'ı arayacaktı.

"EN ÜST DÜZEY TEMAS"

The New York Times'ın ismini vermediği ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Pompeo ve ABD'nin 2011'den beri yaptırım uyguladığı Suriyeli yetkililerden biri olan Memlük, Tice'ın serbest bırakılması için şubat ayında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme, Suriye ve ABD hükümetleri arasında son yıllarda gerçekleşen en üst düzey temas oldu.

PLAN İŞLEMEDİ

Gizli görüşmede ortaya çıkan plana göre, Tice Suriye'nin göç yasalarını ihlal ettiği için mahkemeye çıkarılması sonra da Esad tarafından affedilecekti. Tice'ın ABD'ye dönmesi ardındansa Trump Esad'ı arayacaktı. Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre plan, Suriye hükümetinin nisan ayında bir kasabada kimyasal saldırı düzenlediği iddiaları ardından ABD'nin Suriye ordusunun bir hava üssünü hedef alması nedeniyle bozuldu.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 17:17
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