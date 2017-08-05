Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Flaş iddia! Özbek ve Terim...

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in, Fatih Terim'in de tatilini sürdürdüğü Bodrum'a gitmesi taraftarı heyecanlandırdı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 10:02
Flaş iddia! Özbek ve Terim...

Bu sezon önemli transferlere imza atarak kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Tudor yönetimindeki ilk resmi karşılaşmalarına Avrupa arenasında çıkmış ve İsveç'in kasaba takımı olan Östersund'a elenmişti.

Bunun üzerine Mircea Lucescu ile görüşen sarı-kırmızılı yönetim, Rumen teknik direktörün A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesinin ardından rotayı yeniden taraftarın sevgilisi olan Fatih Terim'e çevirdi.

ÖZBEK BODRUM'A UÇTU

Fatih Terim'in Bodrum'da tatil yaptığını duyan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dün akşam saatlerinde Bodrum'a uçtu.

FATİH TERİM DE BODRUM'DA

Özbek'in bu sürpriz Bodrum seferi Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Çünkü takımın başında Fatih Terim'i görmek isteyen sarı-kırmızılılar, Özbek ile tecrübeli teknik direktörün bir görüşme gerçekleşeceğini iddia etti.

Haftasonu boyunca Bodrum'da kalacak olan Özbek'in Fatih Terim'le görüşmesi bekleniyor.

'TERİM'İ EMANET ETMEMİZ LAZIM'

Özbek'in, kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, özellikle de yönetimde Fatih Terim'e karşı olan isimleri karşısına alarak, "Bu sene ligi kaybetme lüksümüz yok. Kesinlikle şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne gitmeliyiz. Tudor kredisini tüketti sayılır. Bizim bir an önce bu takımı ve yeni transferleri Fatih Terim'e emanet etmemiz lazım. En doğru çözümün bu olduğunu düşünüyorum" dediği ileri sürüldü.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 10:02
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 1.Lig ekibinden dünyaca ünlü golcü Samaras bombası
    1. TFF 1.Lig ekibinden dünyaca ünlü golcü..
    2. Topuk dikeni ve belirtileri nedir?
    3. Dursun Özbek'ten Fatih Terim hamlesi
    4. Binyamin Netanyahu'nun yardımcısı..
    5. Adana'da yatak odasında uyuyakalan..
    6. Balıkesir'de dünyanın en küçük..
    7. Büyük oyun: Amerika, Rusya ve İran...
    8. Filipinler’de 6.0 büyüklüğünde deprem..
    9. Bakan duyurdu... 'Yağmur başlıyor'
    10. Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e bomba..
    11. Hasan Ruhani için örtündü!
    12. Beşiktaş'ta flaş gelişme! Lens geldi,..
    13. Galatasaray şimdi de Juventus'lu..
    14. Burası Fethiye Körfezi… 15 yıl ömür..
    15. Putin'den 'adaylık' talebine sürpriz..
    16. Güney Afrika'da şok görüntüler! Diri..
    17. Oramiral Kösele emekliliğini istedi
    18. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde..
    19. Beşiktaş'ın yıldızı Süper Kupa maçında..
    20. Otobüs şarampole yuvarlandı: 5 kişi öldü
    Abdullah Gül'den sürpriz ziyaret
    Abdullah Gül'den sürpriz ziyaret
    Karıncalar dev pitonu canlı canlı bakın nasıl yedi!
    Karıncalar dev pitonu canlı canlı bakın nasıl yedi!
    15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
    15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
    Trump o ülkenin madenlerine göz dikti...
    Trump o ülkenin madenlerine göz dikti...