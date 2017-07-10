'Kılıçdaroğlu 2019'da aday olmayacak'

CHP'nin dün yaptığı Adalet Mitingi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019'da cumhurbaşkanı adaylığının kesinleştiği ileri sürülürken, Selvi, aksi yönde bir iddiada bulundu.



Selvi, "Hedef, Erdoğan'ı ilk turda cumhurbaşkanı seçtirmemek. Merak etmeyin, yeni bir Ekmeleddin İhsanoğlu çıkmayacak. Kemal Kılıçdaroğlu'da da aday olmayacak. Erdoğan'a karşı bir (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron arayışındalar. Tabii onlar Macron'u ararken Erdoğan çoktan ipi göğüslemezse" ifadelerini kullandı.