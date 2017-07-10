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'Kılıçdaroğlu 2019'da aday olmayacak'

Gazeteci yazar Abdülkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019'da Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını iddia etti.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:02
'Kılıçdaroğlu 2019'da aday olmayacak'

CHP'nin dün yaptığı Adalet Mitingi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019'da cumhurbaşkanı adaylığının kesinleştiği ileri sürülürken, Selvi, aksi yönde bir iddiada bulundu.

Selvi, "Hedef, Erdoğan'ı ilk turda cumhurbaşkanı seçtirmemek. Merak etmeyin, yeni bir Ekmeleddin İhsanoğlu çıkmayacak. Kemal Kılıçdaroğlu'da da aday olmayacak. Erdoğan'a karşı bir (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron arayışındalar. Tabii onlar Macron'u ararken Erdoğan çoktan ipi göğüslemezse" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:02
  1. abdülkadir selvi
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  • ahmet öztürkahmet öztürk24 dk önce
    Ya olmaz tabi o gün hapiste olacak,mit tırları chp yi komple yakacak eren erdemin içeri alınması an meselesi,adam meydanlarda boşunamı diyor beni bu yenilgiler utancından kurtarın,siyasi ayağını ortaya çıkarın diye meydanlarda boşuna dillendirmiyor,dünkü mitingde fos çıktı,siyasi ayağında kendi olduğu için biran önce çıksında bu ızdırap dolu bekleyiş bitsin istiyor,kolay değil heran biri konuşurdda kapıma ne zaman polis dayanır diye beklemek adamda stres yapar her zil çaldığında korkarak kapıyı açmak adamda denge bırakmaz,zordur zor,berberoğlu mutlaka kıçını kurtarmak için konuşacaktır,çünkü berberoğlu bu cezaları yatacak kadar güçlü değil en azından suçunu hafifletmek adına konuşacak veya hiç yatmamak için itirafçı olacak
  • BetoBeto32 dk önce
    Halk TV simdiden Türkiyenin ve Türk milletinin lideri diye ilan etti..hahaha..!Hitlerede zamaninda "lider" (Führer) derlerdi..oda "halkci idi"..Gülen itini kiskandirmistir bizim Gundi..adam maltepede ne kadar FETÖ/PKK itleri varsa alayina "beyaz gömlek" giydirdi..simdi hepisi "magdur"..liderimiz söyledi..hahaha..!!!
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