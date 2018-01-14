Flaş iddia: İbrahimovic Beşiktaş'a geliyor

Manchester United ile sezon sonuna kadar anlaşması bulunan dünya yıldızının Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

FOX Sports, Beşiktaş'ın bu ay sonunda Zlatan Ibrahimovic'e imza attırabileceğini öne sürdü. Ibrahimovic’in daha fazla forma giymek istediği ve Pepe, Quaresma, Talisca gibi tanıdığı oyuncularla birlikte Beşiktaş’ta oynamaya sıcak baktığı kaydedildi.

2012 yılında 21 milyon Euro karşılığında AC Milan'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan Zlatan Ibrahimovic, Haziran 2016'da PSG'den ayrılıp, bedelsiz bir şekilde Manchester United'ın yolunu tutmuştu.

Bu sezon Manchester United formasıyla Premier Lig'de 5 maça çıkan Zlatan Ibrahimovic, gol atma başarısı gösteremedi. Zlatan'ın kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2018'de sona eriyor.

BEŞİKTAŞ, SLIMANI'DEN DE VAZGEÇMEDİ

Cyle Larin’i açıklayan Beşiktaş, Islam Slimani’den de vazgeçmiş değil... Önümüzdeki hafta içinde İngiltere’ye gidecek olan Siyah-Beyazlılar’ın başkanı Fikret Orman, Cezayirli golcü için Leicester kulübü yetkilileri ile son kez masaya oturacak.



Cenk Tosun’un Everton’a transferinin ardından sürpriz bir şekilde Cyle Larin’i kadrosuna dahil eden Beşiktaş, bir golcü transferi daha yapmak istiyor.



22 yaşındaki Larin’in uzun vadede takıma katkı sağlamasını düşünen ve başka ekibe kiralanmasına da sıcak bakan Siyah-Beyazlı yönetim, listede olan İslam Slimani için son bir hamle yapacak. Cenk Tosun’u dün Tottenham karşısında izlemek için İngiltere’ye gitmeyi planlayan ancak bunu erteleyen başkan Fikret Orman, önümüzdeki hafta Ada’ya uçacak.



KİRALIK İSTENİYOR

Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan yeni kampanyanın tanıtımının ardından İngiltere’ye gidecek olan Orman, Leicester City kulübü yetkilileri ile masaya oturacak.



29 yaşındaki Cezayirli santrfor için son teklifini sunacak ve kiralık teklifini iletecek olan başkan Orman, alacağı yanıta göre transfere yön verecek. İngilizler’den olumsuz cevap alınması halinde yola Larin ile devam etmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, transferin gerçekleşmesi halinde ise genç yıldızı başka takıma kiralayacak.