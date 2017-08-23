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Flaş iddia! Ford yeni marka peşinde

CNN, Ford'un Çin'de yeni bir elektrikli araba markası oluşturmak üzere, elektrikli araçlar konusunda uzman olan Anhui Zotye Automobile Co. ile ortak şirket kuracağını iddia etti.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:05
Flaş iddia! Ford yeni marka peşinde

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, Ford ve Zotye'nin, yüzde 50'şer paylarla bir ortaklık oluşturarak yeni bir "marka" altında elektrikli otomobil üretecekleri bildirildi, ancak daha fazla ayrıntı verilmedi.

Bu zamanlama, Çin yönetiminin, hava kirliliğini azaltma ve önleme amacıyla elektrikli taşıtların imalini teşvik ettiği döneme denk düşüyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, şu anda dünyadaki tüm elektrikli araçların %40'ı Çin'de satılmış bulunuyor.

Fosil yakıtla çalışan araba imal etmeyen Zotye, 2017 Temmuz ayında 16.000 elektrikli araç satmış olup bu miktar, 2016 yılının aynı dönemine oranla %56'lık bir artış ifade ediyor.

Uzmanpara

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:05
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