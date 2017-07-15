Flaş iddia: Fatih Terim kebapçıyı bastı!

Bugün sosyal medyada yayılan iddialara göre; Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Alaçatı'da ortalığı birbirine kattı. Henüz resmi makamlarca doğrulanmayan iddiaya göre; iki damadı ve bir koruması ile birlikte damadına ait restoranın yanındaki Yüzevler'e giden Terim, hem Yüzevler'in sabihini hem de 5 çalışanını darp etti. Sandalyelerin havada uçuştuğu, yumrukların konuştuğu kavga sonrasında, yaralılar darp raporu aldı, karakola giderek şikayette bulundu.

Sosyal medyanın gündemine oturan iddiaya göre olay şöyle gelişti:

Fatih Terim'in damadı Ahmet Baran Çetin, komşusu ile kendi restoranını ayırmak için tam ortaya hasırdan bir paravan çekti. Ancak bu durum kim olduğu bilinmeyen bir kişi tarafından şikayet edildi. Çetin, şikayetçinin bitişik dükkanı işleten Selahattin Aydoğdu olduğunu iddia etti.

Fatih Terim, saat 20:45'te Aydoğdu'yu arayıp sordu:

- "Neden sıkıntı çıkartıyorsun..."

Aydoğdu ise kendisinin şikayet etmediğini, AVM yönetiminin görsel dokuyu bozduğu için bu paravana izin vermediğini söyledi. Ancak Terim'in telefondaki tutumundan rahatsız olduğu için de, şu cevabı verdi:

- "Şikayetçi olan ben değilim. Fakat tavrınız hoş değil. Sizden çekinmem."

Bu cevap üzerine sinirlenen Terim, Aydoğdu'yu yanıtladı:

- "Şu an Bodrum'dayım. Bekle, Alaçatı'ya geliyorum..."

Aydoğdu da cevap verir:

- "Tehdit etme, gel..."

Saatler 01:00'i gösterirken; Fatih Terim, iki damadı Ahmet Baran Çetin, Volkan Bahçekapılı ve koruması olduğu öne sürülen bir kişiyle birlikte Alaçatı'ya restoranların olduğu bölgeye geldi.

Selahattin Aydoğdu’nun oğlu Hüsnü Aydoğdu, o anları şöyle anlattı:

“O sırada babam mekanın koltuğunda oturuyordu. Fatih Terim o sırada alkolün etkisindeydi, babama yumruk salladı ancak vuramadı. Babam karşılık vererek birkaç yumruk attı. Damadı daha sonra babamı arkadan çekti. Fatih Terim ise kısa duvardan atlayarak kaçıp arabasına binip gitti. Daha sonra bizim restoran çalışanlarıyla yan taraftaki restoran çalışanları arasında sopalı, yumruklu, sandalyeli kavga çıktı.”

Selahattin Aydoğdu’nun polis merkezine giderek Terim’den şikayetçi olduğu öğrenildi.