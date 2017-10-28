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Flaş iddia: Barzani o kararı almadan önce Yıldırım ile görüştü

IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin Başkanlık yetkilerini parlamentoya devretme kararı almadan önce Binali Yıldırım ile görüştüğü iddia edildi.

28 Ekim 2017 Cumartesi 23:06
Flaş iddia: Barzani o kararı almadan önce Yıldırım ile görüştü

IKBY'de gerçekleştirilen bağımsız Kürdistan referandumu, Kerkük harekâtının başlaması ile hızla meşruiyetini kaybetmiş ve Barzani yönetİmi Haziran 2014 sınırlarına çekilmişti. Irak güçleri ile Peşmergeler arasında sahadaki gerilim sürerken, Mesud Barzani de yetkilerini devretme kararını kesinleştirdi. Buna göre Barzani, yetkilerinin tamamını parlamentoya devredecek. Bir iddiaya göre ise Barzani bu kararı almadan önce Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü...

İşte ayrıntılar:

MEKTUP GÖNDERDİ

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu Başkan Yardımcısı Cafer İbrahim Eminki, Mesud Barzani'nin yarın gerçekleştirilecek oturumda okunması için bir mektup gönderdiğini söyledi.

İSTİFA EDECEK

İngiliz Reuters ve Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw'ın aktardığına göre Mesud Barzani söz konusu mektupta yetkilerini parlamentoya devrederek çekileceğini açıklayacak.

YILDIRIM İLE GÖRÜŞTÜ, KARARI TÜRKİYE İLE BİRLİKTE ALDI

Söz konusu haber sonrasında sosyal medyada bazı iddialar dolaşmaya başladı. Buna göre Barzani, parlamentoya mektubu göndermeden önce bir saate yakın Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü.

Gazeteci Erdal Şimşek de Twitter hesabından "FLAŞ HABER IKBYBaşkanı Mesud Barzani,Kürt Parlamentosuna mektup göndermeden önce bugün Başbakan Binali Yıldırim'la 1 telefon görüşmesi yaptı. Yapılan görüşme çerçevesinde hafta içi Irak Kürdistan Nolge Başbakanı Neçirvan Barzani'nin Türkiyeye geleceği ögrenildi" dedi.

BURHAN KUZU'DAN BARZANİ TWEETİ

Öte yandan AK Parti İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyonu eski Başkanı Burhan Kuzu, Twitter hesabından Barzani ve babasının arasında geçtiği bilinen bir diyalogu hatırlattı. Kuzu, "Mustafa Barzani oğlu Mesut Barzani'ye demişki ”Türkiye'ye güven.Başın dertte olsa da olmasa da Türkiye ile istişare et.”Baba vasiyeti önemli" diye yazdı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 23:06
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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